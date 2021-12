Porto Alegre Porto Alegre confirma o terceiro caso da variante Ômicron

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2021

Trata-se de paciente com contato próximo ao caso índice, paciente residente no exterior que veio em visita a Porto Alegre

O terceiro caso de paciente positivo para a variante Ômicron do coronavírus foi confirmado por vínculo epidemiológico nesta terça-feira (14), pela Secretaria Municipal de Saúde. Trata-se de paciente com contato próximo ao caso índice, paciente residente no exterior que veio em visita a Porto Alegre.

Técnicas da vigilância epidemiológica da DVS (Diretoria de Vigilância em Saúde) da SMS monitoram a evolução dos casos. A enfermeira chefe da EVDT (Equipe de Vigilância de Doenças Transmissíveis) da DVS destaca que, nesse momento, são enviadas para análise genômica as amostras positivas em exame RT-PCR de pessoas que tenham vindo do exterior ou de fora do Rio Grande do Sul, ou que pertençam a surtos, desde que sejam notificadas à EVDT.

Raquel Rosa enfatiza que há outros cinco casos positivos em investigação de genotipagem para a VOC (Variante de Preocupação) Ômicron, dos quais três são contatos do caso índice.

Além disso, há três surtos em investigação, sem qualquer comprovação de VOC. As amostras destes surtos que positivarem em exame RT-PCR também serão submetidas à genotipagem. “É importante que a população mantenha os cuidados de prevenção, como uso de máscara e, principalmente, que completem o esquema vacinal contra Covid-19, incluindo a dose de reforço”, frisa a enfermeira.

