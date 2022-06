Porto Alegre Porto Alegre conta com 134 prefeitos de praças voluntários para cuidar da cidade

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2022

Mais quatro líderes foram nomeados para a função pelo prefeito Sebastião Melo, desta vez no Jardim Carvalho Foto: Cesar Lopes/PMPA Foto: Cesar Lopes/PMPA

Na manhã deste sábado (25), o prefeito Sebastião Melo, ao lado de secretários municipais e vereadores esteve no Parque Marcos Rubin, no bairro Jardim Carvalho, Zona Leste da Capital, para nomear mais quatro prefeitos de praças. O município totaliza agora 134 líderes voluntários aptos a auxiliar o poder público nos cuidados com a preservação e manutenção dos parques e praças da cidade.

O prefeito Melo apresentou toda sua equipe de governo presente na solenidade para interagir com a comunidade local. A iniciativa do executivo é conversar com a população e ouvir as principais demandas de cada região.

“Quero fazer aqui um apelo aos prefeitos de praça para conversarem com os vizinhos a fim de melhorar as calçadas e separar os resíduos corretamente. Isso dará sustentabilidade. Também temos de reduzir os focos de lixo que poluem nossos arroios”, observa Melo. O prefeito garantiu que até dezembro Porto Alegre terá 250 prefeitos de praças nomeados.

Durante o encontro, foram entregues crachás e certificados aos moradores e assinado o Pacto de Governança entre a comunidade e os gestores da prefeitura. O objetivo é estabelecer a corresponsabilidade no cuidado com os espaços públicos.

O secretário de Serviços Urbanos, Marcos Felipe, destacou a participação de toda a equipe em uma comunhão de esforços para ajudar a cuidar da cidade. Aproveitou para atualizar a comunidade acerca de uma de suas demandas:

“Quanto ao beco Souza Costa, sabemos da importância desse acesso de mais de 20 anos de espera. Agora, fizemos uma parceria que doou os meio fios e conseguimos o acesso para ligar a Antônio de Carvalho e ajudar muito o fluxo da região. Temos vários alargamentos acontecendo para melhorar a vida da população”. Após o evento, o prefeito e sua equipe de governo, acompanhado da comunidade foram visitar o Beco Souza Costa.

Para a líder comunitária Janara Menegotto, nomeada para ser prefeita do Parque Marcos Rubin, uma praça bem cuidada, bem aparelhada e iluminada traz mais segurança. “Eu não vou medir esforços para trazer melhor condições para nosso parque e levar mais qualidade de vida para nosso parque”, diz Janara.

O evento contou com a apresentação da Banda Municipal, além de atividades de recreação do Sesc com camas elásticas, mesa de pebolim e piscina de bolinhas.

