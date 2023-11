Porto Alegre Porto Alegre conta com 300 prefeitos de praças nomeados

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Sebastião Melo entregou, neste sábado, o título para mais três voluntários da Região Centro Foto: Pedro Piegas/PMPA Sebastião Melo entregou, neste sábado, o título para mais três voluntários da Região Centro Foto: Pedro Piegas/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O prefeito Sebastião Melo nomeou mais três prefeitos de praças da região Centro, neste sábado (11), em Porto Alegre. Receberam o título os representantes das praças Lupicínio Rodrigues, da Saudade e Major Joaquim de Queiroz.

Com este ato, realizado na Lupicínio Rodrigues, bairro Menino Deus, Porto Alegre atingiu a marca de 300 voluntários formalizados para contribuir com a zeladoria dos espaços públicos. Também foi lançado o Manual dos Prefeitos de Praças, um guia elaborado pela prefeitura para nortear os trabalhos dos colaboradores junto aos órgãos municipais.

Ao celebrar a marca simbólica de 300 prefeitos nomeados, o prefeito Sebastião Melo ressalta que não se trata apenas de um crachá concedido, mas de um ato de amor por Porto Alegre.

“Isso é um valor enorme de uma cidade: poder público e sociedade trabalhando coletivamente para o embelezamento das praças. Quando o espaço público não é ocupado, os desocupados tomam conta, e nós queremos cada vez mais ocupados presentes”, disse o prefeito Sebastião Melo.

A prefeitura criou o título com o objetivo de estabelecer a corresponsabilidade na conservação de praças e parques. “Ninguém pode negar que este programa deu muito certo e que as praças estão muito melhores. Se estamos com esse sucesso reconhecido por muitos é pelo trabalho dos gestores”, destacou a secretária municipal de Parcerias, Ana Pellini.

Ao final do evento, a comunidade, os parceiros e os gestores públicos assinaram o Pacto de Governança, um documento que oficializa a corresponsabilidade de todos no cuidado, com as praças.

“Estabelecemos uma importante relação de proximidade e parceria com os moradores, selando o compartilhamento da responsabilidade na zeladoria das praças”, destacou o secretário de Governança Local e Coordenação Política, Cassio Trogildo.

O titular da SMGOV também falou sobre o projeto de Hortas Comunitárias Urbanas nas praças. “Realizaremos um curso de Horticultura Urbana e Comunitária, que contemplará os prefeitos de praça, representantes de escolas e centros de convivência. O objetivo é fomentar a cultura das hortas nos espaços públicos e agregar as comunidades”, acrescentou.

“Quero agradecer a confiança e dizer que estamos imbuídos na missão de tornar ainda melhor, bonita e atrativa essa praça que é um orgulho para o bairro”, declarou o prefeito da Praça Lupicínio Rodrigues, Diego Vicari Rojas Lima.

O diretor-geral do Departamento Municipal de Limpeza Urbana, Paulo Marques, diretores e representantes de órgãos municipais prestigiaram o ato.

Manual

O guia lançado pela prefeitura tem o objetivo de orientar os Prefeitos de Praças a exercerem sua função, honorífica e voluntária, conforme o Decreto 21.073 de 17 de junho de 2021.

A Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política também recebe inscrições, por meio das subprefeituras – nas 17 regiões da cidade -, que fazem a validação das indicações junto às comunidades com os conselheiros do Orçamento Participativo.

“Entregamos o manual sistematizado de forma física e também estará disponível de forma virtual. Todos os prefeitos vão receber para fazer a sua gestão com cuidado e conhecimento”, informou a gerente do Programa Prefeitos de Praças, Regina Machado. O documento traz informações sobre os principais serviços que podem ser requeridos pelos voluntários, como por exemplo manutenção de brinquedos, iluminação, roçada e limpeza, adoções, eventos, cuidados com árvores, e também os contatos e endereços das subprefeituras.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-conta-com-300-prefeitos-de-pracas-nomeados/

Porto Alegre conta com 300 prefeitos de praças nomeados

2023-11-11