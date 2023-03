Porto Alegre Porto Alegre dá início às ações emergenciais de auxílio aos produtores rurais

Por Redação O Sul | 13 de março de 2023

Primeiro atendimento foi para ampliação de açude em propriedade do bairro Extrema. (Foto: Adriana Corrêa/PMPA)

A Prefeitura de Porto Alegre deu início às ações emergenciais de auxílio aos produtores rurais afetados pela estiagem. Durante o período de inscrições, foram recebidas 78 solicitações de 63 produtores para o uso de máquinas. São 53 pedidos para a realização de serviços de limpeza de açudes e 25 para a abertura de tanques novos de reservação de água.

As manifestações estão sendo analisadas por técnicos do Centro Agrícola Demonstrativo (CAD-SMGOV) e da Emater-RS.

“Estamos realizando as ações iniciais para os primeiros produtores habilitados, após o período de inscrições e de validação dos documentos. Conforme as análises técnicas que ainda estão sendo feitas, nos próximos dias vamos avançando no atendimento da demanda pelos serviços”, afirma o secretário de Governança Local Cassio Trogildo.

O primeiro atendimento realizado pelas máquinas disponibilizadas pela prefeitura foi para a ampliação do açude localizado em uma propriedade do bairro Extrema. “Estou completamente satisfeito, pois viabiliza muito meu trabalho, que é, basicamente, a produção de plantas ornamentais e medicinais. É uma segurança ter esse recurso para armazenar água”, destacou o produtor rural, José Carlos Correa Eschileti.

A avaliação do serviço na propriedade de Eschileti foi realizada pelo engenheiro agrônomo do CAD-SMGOV, Celso Copstein, e pelo técnico em agropecuária da Emater-RS, Cesar Marques.

“É uma satisfação muito grande acompanhar a atuação da prefeitura ajudando os produtores, que estão sofrendo com a situação da seca”, ressaltou o presidente do Sindicato Rural de Porto Alegre, Cleber Vieira.

Os serviços estão sendo realizados pela empresa MAK, contratada por meio da adesão ao registro de preço para uso de máquinas do Governo do Estado, que foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa), no dia 1º de março. A estimativa é que o atendimento aos produtores seja concluído em três meses.

