Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2023

Com o novo recuo, a prefeitura de Porto Alegre irá começar a abrir as comportas 1, 2 e 3 do Cais Mauá Foto: Luciano Lanes/PMPA (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

O Guaíba baixou para 2,84 metros nesta quinta-feira (28), em medição mais recente, abaixo da cota de inundação de 3 metros. Com o novo recuo, a prefeitura de Porto Alegre irá começar a abrir as comportas 1, 2 e 3 do Cais Mauá.

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), havia afirmado que a decisão seria tomado se o Guaíba atingisse 2,85 metros. Além disso, se a medição baixar para 2,80 metros, outros portões também poderão ser abertos.

O Guaíba chegou ao pico de 3,18 metros nessa quarta-feira, registrando a pior cheia desde 1941. A cheia provocou uma série de transtornos em Porto Alegre. Além da inundação histórica na área do Cais Mauá, a avenida Borges de Medeiros, a sede do Grêmio Náutico União e o Centro de Treinamento do Inter foram pontos que também foram tomados pela água, por exemplo.

