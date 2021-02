Porto Alegre Porto Alegre deve ter pancadas de chuva e até queda de granizo nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2021

Alerta da Defesa Civil abrange faixa de horário das 8h às 20h. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta para a possibilidade de pancadas de chuva, rajadas de vento, trovoadas e até mesmo queda de granizo ao longo desta terça-feira (16). Essa combinação está prevista para o período das 8h às 20h, durante o qual é esperado o retorno de milhares de pessoas que passaram o feriadão de carnaval fora da cidade.

Se a tempestade se confirmar, o órgão municipal orienta a população a evitar a circulação pelas ruas, seja a pé ou de carro. Quem estiver fora de casa deve buscar abrigo em local seguro, afastando-se do risco de quedas de postes, árvores e placas de sinalização ou publicidade.

Também é importante não entrar em alagamentos (mesmo a bordo de veículos), observar alterações em encostas e desplugar aparelhos ligados da rede elétrica. Em caso de emergência, a população deve telefonar para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).

A Defesa Civil e a Comissão Permanente de Atuação em Emergência (Copae), integrada pelos órgãos municipais, estão de prontidão, acompanhando as atualizações da previsão do tempo, com equipes prontas para atendimento à população.

Projeção

De acordo com a Defesa Civil municipal, o volume de chuva estimado é entre 20 e 30 milímetros, podendo chegar a 50 milímetros, ao passo que as rajadas têm velocidade estimada entre 40 e 60 Km/h.

“O evento climático poderá interferir na mobilidade e rotina da população de Porto Alegre”, avalia a prefeitura da capital gaúcha.

O aviso é preventivo e feito com base nas informações emitidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para a faixa leste da Região Sul do País, afetando diversas cidades também nos Estados de Santa Catarina e Paraná.

(Marcello Campos)

