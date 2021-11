Porto Alegre Porto Alegre disponibiliza vacinação contra a Covid em 44 pontos nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Para receber a vacina, basta apresentar documento de identidade com CPF. Foto: Giulian Serafim/PMPA Para receber a vacina, basta apresentar documento de identidade com CPF. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria de Saúde, mantém a vacinação contra a Covid-19 em 44 locais nesta sexta-feira (19): Shopping João Pessoa, Largo Glênio Peres, oito farmácias e 33 unidades de saúde – seis delas com atendimento até as 21h (Belém Novo, Morro Santana, Primeiro de Maio, Ramos, São Carlos e Tristeza).

Em parceria com a EPTC, ocorre a Parada da Vacina na Av. Goethe, embaixo da passarela do Parcão, das 21h às 0h. Para receber a vacina, basta apresentar documento de identidade com CPF.

Primeira dose

Público: Pessoas com 12 anos ou mais

Onde: 33 unidades de saúde, Shopping João Pessoa, Largo Glênio Peres, oito farmácias parceiras e na Parada da Vacina

Endereços e horários: confira no link

Documentação: documento de identidade com CPF

Segunda dose de Coronavac/Butantan

Público: Pessoas que receberam a primeira dose até 22 de outubro (28 dias)

Onde: 15 unidades de saúde, Largo Glênio Peres e Shopping João Pessoa

Endereços e horários: confira no link

Documentação: identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação

Segunda dose de Oxford/Astrazeneca

Público: pessoas que receberam a primeira dose até 24 de setembro (oito semanas)

Onde: 33 unidades de saúde, Shopping João Pessoa e Largo Glênio Peres e oito farmácias parceiras

Endereços e horários: confira no link

Documentação: identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação

Segunda dose de Pfizer/BioNtech

Público: pessoas que receberam a primeira dose até 24 de setembro (oito semanas)

Onde: 33 unidades de saúde, Shopping João Pessoa, Largo Glênio Peres, oito farmácias parceiras e na Parada da Vacina

Endereços e horários: confira no link

Documentação: identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação

Terceira dose (dose de reforço)

Público: Pessoas com 60 anos ou mais e profissionais de saúde e apoio à saúde, de todas as idades com a segunda dose até 19 de junho (cinco meses), imunossuprimidos com esquema vacinal completo até 22 de outubro (28 dias) e todas as pessoas acima de 19 anos vacinadas com a segunda dose até 19 de maio (seis meses)

Onde: 33 unidades de saúde, Shopping João Pessoa, Largo Glênio Peres, oito farmácias parceiras e na Parada da Vacina

Endereços e horários: confira no link

Documentação: documento de identidade com CPF e carteira de vacinação com o registro das duas doses. Para receber a dose de reforço, o profissional deverá apresentar cópia impressa ou digital do vínculo empregatício (carteira ou contrato de trabalho vigente com o serviço de saúde) ou declaração de vínculo do trabalhador ao serviço de saúde.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre