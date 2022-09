Porto Alegre Porto Alegre divulga esquema especial de transporte coletivo para o 1º turno das eleições

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Horários atualizados e itinerários dos ônibus poderão ser consultados, em tempo real, pela função GPS dos aplicativos Cittamobi e TRI POA. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA Horários atualizados e itinerários dos ônibus poderão ser consultados, em tempo real, pela função GPS dos aplicativos Cittamobi e TRI POA. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O transporte coletivo da Capital terá acréscimo de viagens e 25 linhas serão ativadas especialmente neste domingo de 1º turno das eleições. Os horários atualizados e itinerários dos ônibus poderão ser consultados, em tempo real, pela função GPS dos aplicativos Cittamobi e TRI POA. As tabelas horárias estão disponíveis no site da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

Os agentes de trânsito estarão nas ruas para orientar a população e monitorar a circulação. As informações serão atualizadas, em tempo real, pelo twitter @EPTC_POA.

Bloqueios

A avenida Padre Cacique será bloqueada junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS), no sentido bairro-Centro, entre a Barão do Cerro Largo e José de Alencar, durante todo o dia neste sábado, 1º, e domingo, 2.

Passagem

Em relação ao passe livre nas eleições, a prefeitura informa que a lei complementar 931/2021 – aprovada ano passado pela Câmara Municipal e amplamente discutida com a sociedade – previu a redução do número de dias de passe livre de 12 para dois. De acordo com a nova lei, têm passe livre os dias de campanha nacional de vacinação e do feriado do dia 2 de fevereiro.

A lei faz parte de um conjunto de medidas do governo municipal para garantir uma tarifa menos pesada ao usuário. O último dia de passe livre autorizado pelo município teve um custo aos cofres públicos de R$ 1,2 milhão. Com todas as medidas adotadas, foi possível à gestão manter a passagem a R$ 4,80 e colocar cerca de R$ 100 milhões no sistema do transporte.

Operação de limpeza

A Prefeitura de Porto Alegre também organiza um esquema de transporte e limpeza para este domingo, 2, no primeiro turno das eleições. O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) estará nas ruas com 361 trabalhadores entre garis, motoristas e fiscais com o auxílio de 27 caminhões que farão a limpeza e varrição em todas as seções eleitorais das 17h às 23h.

O serviço de fiscalização do DMLU também vai atuar durante o domingo. Os fiscais estarão atentos ao descarte irregular de santinhos em via pública. Denúncias durante o horário da votação poderão ser feitas pelo sistema 156.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre