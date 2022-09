Rio Grande do Sul Campanha de vacinação contra a pólio e multivacinação vai até 22 de outubro no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2022

O Estado atingiu, até o momento, 60,48% de cobertura vacinal do público estimado para receber a dose da vacina contra a poliomielite. A meta é 95% Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Devido às baixas coberturas vacinais, a Secretaria da Saúde (SES) prorrogará até 22 de outubro, no território gaúcho, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite para crianças de um a quatro anos e multivacinação para atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Esta já é a segunda prorrogação da campanha, que se iniciou em 8 de agosto e tinha previsão de término em 9 de setembro.

O Rio Grande do Sul atingiu, até o momento, 60,48% de cobertura vacinal do público estimado para receber a dose da vacina contra a poliomielite, o que representa cerca de 335 mil crianças entre um e quatro anos. A meta da campanha é atingir 95% do público estimado em 554 mil crianças nessa faixa etária.

Parcerias

“O Estado vem trabalhando em parceria com diversas instituições como Ministério Público, conselhos de Educação e Saúde, Federação das Associações de Municípios do RS (Famurs) e outros para ampliar as coberturas de vacinação. A ideia é utilizar o mês das crianças para criar estratégias que busquem o público-alvo. É fundamental levar as crianças para se vacinarem, principalmente considerando o risco de reintrodução da poliomielite no país”, afirma a diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Tani Ranieri.

Campanha de Vacinação da Pólio no RS em 2022 (até 28/9)

Idade: doses aplicadas (cobertura em %)

• 1 ano: 81.805 (62%)

• 2 anos: 80.737 (57%)

• 3 anos: 85.553 (60%)

• 4 anos: 86.839 (61%)

Total: 334.934 (60%)

Em relação às cidades, 228 municípios gaúchos atingiram a marca de 95% ou mais de cobertura. O painel completo com os dados da vacinação da pólio está disponível no painel do Ministério da Saúde.

Todas as crianças nesta idade devem fazer agora na campanha a vacina oral poliomielite (VOP), a “gotinha”, desde que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico (previstas aos 2, 4 e 6 meses de idade).

As crianças abaixo de um ano de idade também estão convocadas para a campanha, porém, deverão ser vacinadas conforme o histórico vacinal, por isso não há meta de cobertura para elas. Além da pólio, caso as crianças e adolescentes até 15 anos tenham outras vacinas pendentes, conforme avaliação da caderneta, poderão fazer as demais doses que estiverem em atraso.

Esquema da campanha contra pólio e de multivacinação:

• Abaixo de 1 ano de idade: só faz vacina se tiver alguma em atraso.

• Entre 1 e 4 anos: faz vacina da pólio (gotinha) e outras se tiver alguma em atraso.

• Dos 5 aos 14 anos: só faz vacina se tiver alguma em atraso.

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) alerta sobre a importância e o benefício da vacinação, para evitar a reintrodução do vírus da poliomielite, uma vez que o Brasil recebeu o certificado de eliminação da doença em 1994.

Multivacinação

Para a campanha de multivacinação, as vacinas disponíveis são: Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (vacina inativada poliomielite), VRH (vacina rotavírus humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (vacina oral poliomielite), febre amarela, tríplice viral (sarampo, rubéola, caxumba), tetraviral (sarampo, rubéola, caxumba, varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (papilomavírus humano).

Aos adolescentes, estarão disponíveis as vacinas HPV, dT (dupla adulto), febre amarela, tríplice viral, hepatite B, dTpa e meningocócica ACWY (conjugada).

As campanhas de vacinação podem coincidir com a imunização contra a covid-19 em andamento, de acordo com o calendário do esquema da criança ou adolescente. As vacinas covid-19 podem ser administradas de maneira simultânea ou com qualquer intervalo com as demais vacinas do Calendário Nacional na população a partir de três anos de idade.

