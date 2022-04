Porto Alegre Porto Alegre é pioneira ao levar testagem e tratamento da hepatite C a presídios

Por Redação O Sul | 26 de abril de 2022

Objetivo é tornar Porto Alegre primeira capital do País a alcançar meta da OMS para eliminação da doença Foto: Cristine Rochol/PMPA Porto Alegre, RS 25/04/2022. Coordenação de Atenção a IST AIDS Hepatites Virais Tuberculose (CAIST) realiza testagem rápida para detecção de hepatites B e C junto aos detentos do Instituto Psiquiátrico Forense (IPF). Foto: Cristine Rochol/PMPA Foto: Cristine Rochol/PMPA

Porto Alegre é pioneira no País ao levar testagem e tratamento in loco para o vírus da hepatite C a pessoas privadas de liberdade, que têm mais dificuldade de acesso aos serviços de saúde.

A iniciativa integra o projeto Teste e Trate, da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), no intuito de ampliar a testagem em públicos prioritários. A ideia é tornar Porto Alegre a primeira capital do País a alcançar as metas da OMS (Organização Mundial da Saúde) para eliminação da hepatite viral C até 2030.

Realizada em parceria com quatro instituições penitenciárias, a ação intersetorial envolve os setores de saúde e segurança pública. O atendimento está a cargo da Coordenação de Atenção a Infecções Sexualmente Transmissíveis, HIV/Aids, Hepatites Virais e Tuberculose da SMS.

A equipe é multiprofissional, composta por médico hepatologista, enfermeiros, bióloga e farmacêutico, com acompanhamento de agentes de segurança da Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários) e da Brigada Militar.

O projeto-piloto começou em fevereiro, no Presídio Feminino Madre Pelletier, com testagem rápida para hepatites virais e vínculo ao tratamento da doença. Em março, o trabalho teve início no Presídio Central e na Penitenciária Estadual, ambos em andamento, além do Instituto Psiquiátrico Forense, finalizado segunda-feira (25).

“O presídio feminino Madre Pelletier é a primeira penitenciária da cidade na qual a totalidade da população passou por testes de hepatite C, com pacientes diagnosticadas em tratamento”, afirma o hepatologista da SMS, Eduardo Emerim.

Piloto

No Presídio Feminino Madre Pelletier, foram realizados 328 testes rápidos para detecção de hepatite C, com prevalência de 2,44% de infecção na população. Mulheres privadas de liberdade com teste rápido reagente foram submetidas à coleta de sangue, com a realização de carga viral e exames laboratoriais, sem a necessidade de deslocamento. A taxa de detecção do vírus na instituição supera a taxa nacional e municipal.

Dados

Porto Alegre é a capital do país com maior incidência de hepatite C, segundo dados do Ministério da Saúde, com 47,2 casos por 100 mil habitantes em 2020. Por isso, a SMS reforça a importância da testagem rápida, disponível para toda a população em 132 unidades de saúde e no Serviço de Atendimento Especializado Santa Marta, localizado na rua Capitão Montanha, 27.

Público prioritário elencado pelo Ministério da Saúde – pessoas acima de 40 anos, portadores de diabetes e pessoas que tiveram exposição a sangue e derivados, seja por transfusão de sangue antes de 1993, hemodiálise, uso de drogas ou procedimentos estéticos como piercing e tatuagem, pessoas privadas de liberdade, pessoas que vivem com HIV, população LGBTQIA+, trabalhadores do sexo, usuários de álcool e outras drogas e pessoas em situação de rua.

A hepatite provocada pelo vírus C tem maior chance de se tornar crônica, caracterizando-se como um dos maiores problemas de saúde pública no Brasil e no mundo. A vantagem é que, hoje, a terapia é altamente eficaz e segura, com potencial de cura acima de 90%.

“Com testes rápidos disponíveis no Sistema Único de Saúde, é possível fazer o diagnóstico da doença em minutos, porém, é necessário realizar ações e campanhas voltadas principalmente à população prioritária da infecção”, destaca Emerim.

Aumentar o número de pacientes em tratamento para eliminar as hepatites virais até 2030 está entre as metas da Capital no Plano Municipal de Saúde e no Plano de Enfrentamento à Doença, lançado em julho de 2021, no Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais.

