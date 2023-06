Porto Alegre Porto Alegre é uma das cinco capitais mais promissoras para startups na América Latina

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2023

O levantamento, realizado pela Startup Genome, é considerado um dos estudos mais abrangentes sobre ecossistemas de startups do mundo Foto: Giulian Serafim/PMPA (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

Porto Alegre é uma das cinco capitais da América Latina com o ecossistema de inovação emergente mais promissor, segundo o Global Startup Ecosystem Report 2023.

O levantamento, realizado pela Startup Genome, é considerado um dos estudos mais abrangentes sobre ecossistemas de startups do mundo, com análise de dados de mais de 3,5 milhões de empresas do ramo. No continente latino-americano, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Monterrey (México) também foram destacadas pelo ranking.

De acordo com a titular da Sict (Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia), Simone Stülp, o resultado é fruto de uma intensa mobilização da quádrupla hélice gaúcha (universidades, setor público, inciativa privada e sociedade civil) e das políticas públicas de inovação que têm catapultado o ecossistema estadual de inovação nos últimos anos.

“Ficamos muito felizes com o resultado, pois aponta que estamos no caminho certo. Uma capital promissora direciona todo o Estado também, e é o que fazemos na construção das políticas públicas que fortalecem ainda mais nossa quádrupla hélice”, afirma a secretária.

“O programa Inova RS, por exemplo, disseminou a inovação em todo o território gaúcho e também é aplicado em projetos em Porto Alegre, onde temos instituições de ensino e pesquisa e parques tecnológicos de ponta, reconhecidos internacionalmente.”

Os aportes públicos contribuem para a construção de um ecossistema considerado promissor a nível global. O Inova RS é o programa “guarda-chuva” da Sict e já investiu R$ 18,9 milhões em projetos nos oito ecossistemas regionais de inovação do Rio Grande do Sul. O programa Avançar, do governo estadual, injetou R$ 112,3 milhões em iniciativas de inovação no território gaúcho no último ciclo, maior investimento estruturante em inovação da história do Estado.

Ações direcionadas ao fomento de startups

Na construção de um ecossistema de inovação promissor para startups, o fomento à inovação aberta e a conexão direta com o governo são incentivados pela Sict. O programa Startup Lab é dedicado a aproximar startups e empresas na resolução de desafios específicos.

A Rede RS Startup, por sua vez, é uma iniciativa que recebeu aporte de R$ 3,2 milhões para seu núcleo gestor, em 2022, além de R$ 600 mil para o desenvolvimento de uma plataforma digital. Por meio de um site, ela conecta as startups gaúchas, que podem ter acesso a calendário de eventos e oportunidades de negócios.

