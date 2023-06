Brasil Programa de viagem a R$ 200 vai ter aplicativo e limite de quatro passagens por ano; entenda

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2023

A ideia do programa é diminuir assentos ociosos nas aeronaves Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O programa do governo federal “Voa Brasil”, que oferecerá viagens aéreas a R$ 200, vai operar a partir de um aplicativo. Os passageiros que se enquadrarem nos requisitos vão poder comprar quatro tickets por ano. O ministro de Portos e Aeroportos, Marcio França, disse que mecanismo estreia em agosto e vai funcionar da maneira:

Passageiros que cumprem os requisitos do programa e não viajaram nos últimos 12 meses deverão baixar um aplicativo do governo federal e cadastrar seus CPFs; no app, os passageiros vão selecionar o percurso que gostariam de realizar (por exemplo, de São Paulo à Manaus ou de Brasília ao Rio de Janeiro). O mecanismo então vai oferecer opções de datas e voos, sempre no valor de R$ 200, para que o passageiro selecione sua viagem.

Cada passageiro que se enquadrar no programa vai poder adquirir quatro passagens a R$ 200 por ano. Ou seja, pode fazer viagens de ida e volta acompanhado de uma outra pessoa. “São R$ 200 para a ida e R$ 200 para a volta. Você só pode adquirir quatro passagens e viajar com seu marido, filho, com alguém que você queira”, explicou França.

Outra novidade é um mecanismo de “cashback” para taxas de embarque. Segundo o ministro, as companhias aéreas vão devolver (aos beneficiários do programa) parte do valor da taxa. Esse cashback poderá ser usado para consumo dentro do aeroporto ou em meios de transporte para se deslocar até o aeroporto.

Beneficiários do programa

Segundo informou o Ministério, o primeiro estágio do programa terá como foco atender aposentados que recebam até dois salários mínimos. A ideia do programa é diminuir assentos ociosos nas aeronaves.

Com isso, na tese do ministério, outras passagens também seriam barateadas. Atualmente a ociosidade em voos ronda a casa dos 20% no Brasil, segundo a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). Em abril de 2023, o dado ficou em 22,4%.

O ministério defende que o objetivo do programa é democratizar o uso do modal aéreo no País. “Nossa deficiência é aquela que já conhecem: das 100 milhões de passagens vendidas, só 10% dos CPFs que usam. As passagens ainda são inacessíveis para a maior. Por isso vamos lançar a partir de agosto, se Deus quiser, um grande programa”, disse França.

