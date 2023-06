Inter Inter se reapresenta após vitória na Libertadores da América

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O treinamento aconteceu na manhã desta quinta-feira (29). Na foto, o atacante Enner Valencia Foto: Ricardo Duarte/Inter O treinamento aconteceu na manhã desta quinta-feira (29) (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter conquistou a classificação para as oitavas de final da Libertadores na noite desta quarta-feira (28) vencendo o Independiente Medellín-COL por 3 a 1 no Beira-Rio, em Porto Alegre. E na manhã desta quinta-feira (29) já retornou aos treinos no CT Parque Gigante com foco na próxima partida pelo Brasileirão.

Os jogadores que iniciaram o duelo contra o time colombiano ficaram na academia realizando atividades físicas e regenerativas, enquanto o restante do elenco foi ao gramado.

A novidade no treinamento ficou por conta da presença de Enner Valencia. O atacante fez o primeiro trabalho com o grupo. A comissão técnica orientou exercícios físicos, depois um treino com bola em campo reduzido exigindo intensidade dos atletas.

O treinador Mano Menezes tem mais um dia de trabalho para realizar os últimos ajustes da equipe que entrará em campo neste sábado (1º), às 21h, para enfrentar o Cruzeiro, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-se-reapresenta-apos-vitoria-na-libertadores-da-america/

Inter se reapresenta após vitória na Libertadores da América

2023-06-29