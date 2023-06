Rio Grande do Sul Sindisaúde-RS confirma greve nesta sexta-feira em prol do piso da enfermagem

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2023

O objetivo é pressionar pelo cumprimento da lei do piso da categoria Foto: Reprodução . (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A greve de profissionais da enfermagem começa nesta sexta-feira (30). Conforme o Sindisaúde-RS, a paralisação vai durar 24 horas e, no Rio Grande do Sul, não deve contar com a adesão dos enfermeiros, ligados a outra entidade sindical, nem de trabalhadores de casas de saúde que já conseguem pagar o piso nacional da enfermagem, como as do Grupo Hospitalar Conceição e o Hospital de Clínicas, por exemplo.

O Sindisaúde representa cerca de 80 mil trabalhadores no Rio Grande do Sul, incluindo técnicos e auxiliares de enfermagem em uma base territorial que contempla as empresas e estabelecimentos de saúde de Porto Alegre, Região Metropolitana, Vale do Paranhana, Litoral Norte e parte da Região Sul.

O objetivo é pressionar pelo cumprimento da lei do piso – que garante um salário mínimo mensal de R$4.750 para enfermeiros, 70% desse valor para técnicos em enfermagem e 50% para parteiras e auxiliares de enfermagem, sem aumento da carga horária cumprida hoje.

O formato de como devem ser feitos os pagamentos aos profissionais, tanto da iniciativa privada, quanto da rede pública, está em votação no STF (Supremo Tribunal Federal), mas a demora em uma resolução frustra o sindicato, que, na última segunda-feira, decidiu pela adesão à greve nacional. O sindicato confirmou que vai realizar piquetes em hospitais.

