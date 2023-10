Porto Alegre Porto Alegre: edição 2024 do South Summit Brazil é lançada

Os números da próxima edição do South Summit Brazil foram apresentados na tarde dessa segunda-feira. Foto: Pedro Piegas/PMPA Os números da próxima edição do South Summit Brazil foram apresentados na tarde dessa segunda-feira. (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

A terceira edição do South Summit Brazil foi lançada, nessa segunda-feira (16), na Catedral Metropolitana, no Centro Histórico de Porto Alegre. O próximo evento acontece nos dias 20, 21 e 22 de março de 2024 na Capital.

A fundadora e presidente do South Summit, María Benjumea, participou do lançamento por vídeo e agradeceu aos parceiros pelo apoio na construção do evento. Para o governador Eduardo Leite, o South Summit Brazil é momento do Rio Grande do Sul buscar conexão com a inovação e tecnologia. “Nosso Estado está unido em torno do seu futuro”, afirmou.

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, reafirmou a importância de expandir os projetos e atividades para além dos muros do Caís Mauá. “Precisamos ampliar a descentralização do South Summit. A inovação só faz sentido se chegar cada vez mais perto das periferias, onde vive grande parte da população. E eu vejo isso na vida real, no Morro da Cruz, no Sarandi, Campo da Tuca, em várias regiões diariamente na nossa cidade.”

Expansão

Os números da próxima edição do South Summit Brazil e a planta do evento foram apresentados aos convidados e autoridades durante o lançamento na tarde dessa segunda-feira. A expectativa da organização é receber 24 mil pessoas, duas mil a mais que em 2023. Nos armazéns do Cais Mauá, será estruturado um novo espaço, totalizando quatro armazéns no total. A capacidade dos sete palcos será ampliada em 39% e as áreas cobertas mais do que dobradas (158%) comparadas a edição 2023. Serão 500 palestrantes, dos quais 125 speakers internacionais, em 38 mil metros quadrados de áreas de vendas.

