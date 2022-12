Porto Alegre Porto Alegre lança edital para recuperação do Arroio Dilúvio

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2022

Empresa a ser contratada terá um ano e meio para realizar estudos das infraestruturas necessárias para caracterizar as intervenções urbanísticas e arquitetônicas a serem implementadas Foto: Arte SMAMU PMPA/Divulgação Empresa a ser contratada terá um ano e meio para realizar estudos das infraestruturas necessárias para caracterizar as intervenções urbanísticas e arquitetônicas a serem implementadas. (Foto: Arte SMAMU PMPA/Divulgação) Foto: Arte SMAMU PMPA/Divulgação

Foi publicado nesta quarta-feira (7) o edital para a contratação de uma consultoria especializada na elaboração de estudos urbanísticos, sociais, econômicos e ambientais para a implementação da Operação Urbana Consorciada (OUC) na avenida Ipiranga. “Estamos lançando o projeto mais ambicioso da cidade que vai recuperar o Arroio Dilúvio. Esse projeto desenha, reafirma e projeta a cidade do futuro.”, disse o prefeito Sebastião Melo.

“A operação consorciada irá fazer uma transformação urbana. Você usa o índice construtivo, eleva a altura, e o recurso é colocado no bem comum, que é recuperar o Arroio Dilúvio.”, complementou.

18 meses

De acordo com o edital, a empresa a ser contratada terá um ano e meio para realizar estudos das infraestruturas necessárias para dar suporte ao adensamento populacional, ao desenvolvimento econômico e ao aumento de empregos na região, além de estudos sociais e demográficos, de impacto ambiental e caracterizar as intervenções urbanísticas e arquitetônicas a serem implementadas, sua localização e seus possíveis impactos.

“A consultoria vai analisar todo o entorno do Arroio Dilúvio para permitir um acréscimo significativo de potencial construtivo e, consequentemente, de altura das edificações e, com esse recurso, vamos direcionar para a recuperação do Arroio Dilúvio e implantação de um parque linear”, explica o secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), Germano Bremm.

Operação Urbana Consorciada

O modelo prevê uma regulamentação urbanística específica para a região da avenida Ipiranga, com definição de contrapartidas financeiras, incentivos ao adensamento populacional e permissão para construção de grandes edificações. Estudos preliminares apontam que, em 30 anos, seria possível arrecadar R$ 1 bilhão, recurso que será utilizado para financiar as obras de despoluição, desassoreamento e o trabalho de contenção e reflorestamento das margens do arroio.

Arroio Dilúvio

O Arroio Dilúvio tem cerca de 17 quilômetros de extensão, nascendo em Viamão e desaguando no Lago Guaíba. Sua microbacia possui por volta de 80 km², dos quais 81% se localizam no município de Porto Alegre.

