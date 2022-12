Esporte Morre Beto Fuscão, ex-zagueiro da Seleção Brasileira

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2022

Nesta terça-feira (6), o ex-jogador de futebol e zagueiro Rigoberto Costa, mais conhecido como “Beto Fuscão” morreu , aos 72 anos. O catarinense atuava como zagueiro e se destacou no futebol do Sul do Brasil, em clubes como Figueirense, América, de Joinville, e o Grêmio.

No Grêmio, o zagueiro foi eleito o melhor da posição no ano de 1976. Também jogou no Palmeiras, onde sagrou-se vice-campeão brasileiro em 1978.

Em 1976, com Oswaldo Brandão como treinador, Fuscão foi titular da Seleção Brasileira, e participou de jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo. Pela Seleção Brasileira, Beto Fuscão, atuou em 15 jogos: 12 vitórias, 2 empates, 1 derrota

Títulos

Taça do Atlântico (1976), Copa Roca (1976), Copa Roca (1976), Taça Oswaldo Cruz (1976), Torneio Bicentenário dos EUA (1976).

