Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2022

Lista do Ministério da Saúde é anunciada a cada quatro meses e tem impacto no financiamento federal Foto: Cristine Rochol/PMPA Lista do Ministério da Saúde é anunciada a cada quatro meses e tem impacto no financiamento federal. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Porto Alegre é a quarta capital do Brasil entre os melhores desempenhos no programa Previne Brasil, que mede a qualidade da Atenção Primária. A listagem com o desempenho dos municípios brasileiros foi divulgada na última sexta-feira (7) pelo Ministério da Saúde. A avaliação ocorre a cada quatro meses e tem impacto no financiamento federal.

À frente das metrópoles – e também das capitais – desde o primeiro quadrimestre está Manaus (AM), com 8,37, seguida por Maceió (AL), 7,53, Curitiba (PR), 7,31, Porto Alegre (RS), 7,12, e Brasília, com 6,53. “A capital gaúcha segue avançando na melhoria da qualidade de assistência em saúde da população”, afirma a diretora da área na Secretaria Municipal de Saúde, Caroline Schirmer.

Previne Brasil

O Programa Previne Brasil traz um novo modelo para o financiamento da Atenção Primária no Sistema Único de Saúde (SUS), conforme Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019. A nova sistemática altera algumas formas de repasse das transferências para os municípios, que passam a ser distribuídas com base em três critérios: captação ponderada (modelo de remuneração calculado com base no número de pessoas cadastradas), pagamento por desempenho e incentivo para ações estratégicas.

O resultado do desempenho dos municípios brasileiros no segundo quadrimestre de 2022, conforme avaliação do Ministério da Saúde, pode ser consultado aqui.

