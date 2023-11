Porto Alegre Porto Alegre fecha outubro com o menor número de roubos de veículos dos últimos 13 anos

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2023

Queda histórica é reflexo das políticas estratégicas adotadas pela Secretaria de Segurança Pública. (Foto: Reprodução)

Com reforço das ações policiais, Porto Alegre fechou o mês de outubro com o menor número de roubos de veículos para qualquer mês dos últimos 13 anos. Ao todo, foram registrados 86 casos na Capital, uma queda de 42,5% em relação a outubro de 2022, quando foram computadas 150 ocorrências.

Esta é a segunda vez no ano que o indicador tem queda histórica. Com 100 casos, julho de 2023 era, até então, o menor número da série iniciada em 2010. Os números foram compilados nessa segunda-feira (06) pelo CPC (Comando de Policiamento da Capital) da Brigada Militar em conjunto com a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

O menor número de roubos de veículos da história de Porto Alegre foi alcançado por meio das políticas estratégicas adotadas pela SSP, que vem mês a mês reduzindo este indicador no Estado com ações efetivas da Brigada Militar e Polícia Civil.

“Atingir um resultado tão significativo em Porto Alegre, que concentra a maior circulação de veículos, mostra que estamos no caminho certo no combate à criminalidade. Por meio das políticas transversais do RS Seguro também ampliamos as ações integradas de inteligência, aumentando a pressão operacional em pontos específicos da Capital para fortalecer ainda mais a segurança para o cidadão”, destacou o titular da SSP, Sandro Caron.

Segundo o comandante do CPC, Luciano Moritz, a redução histórica é fruto do trabalho conjunto das forças de segurança e do comprometimento do efetivo policial. “O Comando de Policiamento da Capital conta com um grupo especializado que trabalha 24 horas, atacando todos os elos que envolvem desde o furto e roubo até a receptação de veículos. A partir do serviço de inteligência, áreas foram mapeadas e grupos criminosos identificados, resultando em prisões na localização dos veículos suprimidos”, pontuou Moritz.

Ações estratégicas

Além do reforço no policiamento ostensivo, a execução permanente da Operação Desmanche, força-tarefa coordenada pela SSP com as vinculadas, também vem auxiliando na diminuição dos roubos de veículos.

Criada em 2016, a ofensiva tem como foco combater os crimes de furto, roubo e receptação de veículos e peças automotores em ferros-velhos e desmanches do Estado. A integração entre Estado e prefeitura, que segue atingindo bons resultados por meio do cercamento eletrônico, também constitui um dos fatores para esta queda dos indicadores.

Reciclagem

Outra inovação que ajuda a reforçar o combate ao comércio ilegal de peças é a reciclagem veicular. Realizada regularmente pelo DetranRS desde 2009 para veículos abandonados em depósito, a reciclagem também foi adotada no âmbito da Operação Desmanche.

Toda a sucata apreendida nos desmanches ilegais é descaracterizada por meio de compactação e encaminhada para a reciclagem na indústria siderúrgica, impedindo que as peças sem origem retornem ao mercado ilegal. Até hoje, foram recicladas mais de 8 mil toneladas de sucatas apreendidas pelas operações da força-tarefa.

