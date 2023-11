Porto Alegre Porto Alegre recebe a Primeira Feira da Agricultura Familiar

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2023

Na solenidade de abertura da feira, o secretário Ronaldo Santini celebrou oportunidade de negócio para agricultores familiares Foto: Ascom SDR

Destaque na Expointer e em diversos eventos pelo interior do Estado, as agroindústrias familiares chegaram à capital gaúcha. Aberta oficialmente nesta segunda-feira (06), a Primeira Feira da Agricultura Familiar em Porto Alegre atende a um pleito antigo dos produtores e dos consumidores locais. Com o propósito de aproximar o campo e a cidade, a feira vai até 11 de novembro, no Largo Glênio Peres.

Organizada pela Fetag/RS (Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul), com apoio da SDR (Secretaria de Desenvolvimento Rural), a feira apresenta produtos de 70 agroindústrias familiares de 50 municípios.

A intenção de levar os empreendimentos para Porto Alegre é facilitar o acesso do consumidor a produtos diferenciados no mercado, que carregam a experiência do campo, as inovações e mesmo as memórias afetivas. A feira terá funcionamento de segunda a sexta, das 8h às 19h; e sábado, das 8h às 17h. O acesso é gratuito.

O titular da SDR, Ronaldo Santini, que esteve na abertura do evento nesta segunda-feira, celebrou mais uma oportunidade de negócio para os produtores rurais. “O apoio do Estado para que espaços de comercialização sejam viabilizados às Agroindustrias Familiares vai assegurar, cada vez mais, o despertar do empreendedor rural”, destacou.

Programa estadual

As agroindústrias familiares participantes do evento fazem parte do Peaf (Programa Estadual da Agricultura Familiar), coordenado pela SDR e operacionalizado em 472 municípios do Estado pela Emater/RS (Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural).

Por meio do Peaf, é estimulada a organização dos agricultores familiares em estruturas associativas e cooperativas e oferecidas linhas de crédito com juros mais baixos, por meio do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais.

O programa também busca ampliar a participação dos produtores nos mercados institucionais, oferece serviços de orientação e suporte técnico para regularização sanitária e ambiental e disponibiliza espaços de comercialização – como é o caso das feiras regionais e estaduais.

A 1ª Feira da Agricultura Familiar da Fetag/RS foi instituída por projeto de lei na Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre.

2023-11-06