Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2022

A atividade tem início às 9h, junto ao Centro de Visitantes (área do antigo orquidário, próximo ao pedalinho) e é aberta a todos os interessados. Foto: Sérgio Louruz/Smamus

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade promove trilha interpretativa no Parque Farroupilha (Redenção), em Porto Alegre, na próxima terça-feira, 1º de março, feriado de carnaval. A atividade tem início às 9h, junto ao Centro de Visitantes (área do antigo orquidário, próximo ao pedalinho) e é aberta a todos os interessados.

As inscrições são gratuitas, com vagas limitadas e devem ser feitas pelo e-mail educacaoambiental@portoalegre.rs.gov.br, informando nome completo, idade e dados para contato. Menores de 16 anos devem estar acompanhados de responsáveis. Recomenda-se que o participante use roupas apropriadas para caminhada e leve uma garrafinha de água.

Na atividade, a Equipe de Educação Ambiental da secretaria apresenta pontos históricos do parque, traz informações sobre a fauna e a flora, além de abordar a relação entre o meio ambiente e o urbanismo.

Será obrigatório o uso de máscara durante a trilha. Em caso de chuva, a ação será cancelada.

