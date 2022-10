Porto Alegre Festa na Orla do Guaíba, em Porto Alegre, marca aniversário de um ano do Trecho 3

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2022

Houve apresentação da banda da Brigada Militar, parabéns com bolo e a distribuição de 365 cupcakes, simbolizando o primeiro ano do espaço. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA Houve apresentação da banda da Brigada Militar, parabéns com bolo e a distribuição de 365 cupcakes, simbolizando o primeiro ano do espaço. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O sábado (22) foi marcado por música, lanches, brinquedos, atrações esportivas e de lazer no trecho 3 da Orla, em Porto Alegre. Houve apresentação da banda da Brigada Militar, parabéns com bolo e a distribuição de 365 cupcakes, simbolizando o primeiro ano do espaço, inaugurado oficialmente em 23 de outubro de 2021.

“A Orla é legado, resgate da autoestima da cidade e reencontro da nossa Porto Alegre com o Guaíba. Vamos continuar cuidando da Orla, que pertence a todos nós”, disse o Prefeito Sebastião Melo.

250 anos

No espaço em que estão situadas as 29 quadras esportivas, ocorreu o Torneio Integração Prefeitura de Porto Alegre, com jogos de futebol masculino. O evento celebrou o Dia do Funcionário Público, 28 de outubro, e os 250 Anos de Porto Alegre, comemorados em março. A equipe vencedora foi a da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus).

A programação incluiu um campeonato de beach tennis, demonstração de adestramento de cães pela Brigada Militar, aulão gratuito de Fitness Day e Festival de Handebol na quadra de areia. Também foram realizadas ações em promoção à saúde, nutrição e educação física, além de recreação para as crianças com cama elástica.

O Projeto Social no Skatepark ofereceu lanches, brindes e skates para as crianças. Já a Federação Gaúcha de Patinagem promoveu aulas gratuitas de patinação.

Segurança

No local, os frequentadores contam com comércio de alimentos, bebidas e segurança por ronda motorizada da Guarda Municipal e Brigada Militar, além do monitoramento por câmeras de segurança, com as imagens transmitidas diretamente para o Centro Integrado de Comando (Ceic).

