Por Redação O Sul | 18 de julho de 2025

A primeira edição do torneio foi realizada neste ano, nos Estados Unidos Foto: Fifa/Divulgação A primeira edição do torneio foi realizada neste ano, nos Estados Unidos. (Foto: Fifa/Divulgação) Foto: Fifa/Divulgação

A prefeitura de Porto Alegre enviou ofício à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para manifestar o interesse da Capital em sediar o Mundial de Clubes da Fifa (Federação Internacional de Futebol) em 2029.

O Brasil se colocou à disposição da Fifa para ser o país sede da competição internacional no dia 20 de junho, durante a realização dos jogos nos Estados Unidos, na primeira edição do Mundial.

“Porto Alegre é uma cidade pronta para receber grandes eventos, como a Copa do Mundo de Clubes. Caso o Brasil seja o país sede, será uma alegria receber novamente torcedores de todo o mundo na nossa Capital, o que vai impulsionar comércio, hotelaria e serviços”, afirmou o prefeito Sebastião Melo na quinta-feira (17).

O ofício enviado pela prefeitura à CBF também foi entregue por Melo ao presidente da FGF (Federação Gaúcha de Futebol), Luciano Hocsman.

No documento, a prefeitura ressaltou que Porto Alegre reúne as condições necessárias para acolher um evento desse porte, dispondo de infraestrutura esportiva e urbana, além de um histórico comprovado na realização de grandes torneios.

Nos últimos anos, a Capital sediou a Copa do Mundo de 2014 e a Copa América de 2019, além de ser oficializada como uma das cidades-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. O Estádio Beira-Rio receberá as partidas.

“A Capital tem estrutura, tem paixão e tem experiência. Estamos prontos para mais esse desafio e determinados a colocar nossa cidade, mais uma vez, no centro do futebol mundial”, disse a secretária extraordinária da Copa do Mundo Feminina de 2027, Débora Rios Garcia.

2025-07-18