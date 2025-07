Economia Setor de bares e restaurantes registra desempenho acima da média nacional no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2025

O setor de alimentação fora do lar no Rio Grande do Sul apresentou resultados mais positivos do que a média nacional. De acordo com levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel no RS), realizado entre os dias 23 de junho e 1º de julho, 46% dos estabelecimentos gaúchos registraram lucro em maio.

Outros 29% mantiveram estabilidade e 24% operaram no prejuízo. Apenas 1% das empresas ouvidas na pesquisa ainda não existiam no período.

Em nível nacional, 41% dos bares e restaurantes operaram com lucro em maio. Outros 39% registraram estabilidade, enquanto 18% tiveram prejuízo – o menor percentual registrado desde dezembro de 2024.

Para o presidente da Abrasel no RS, Leonardo Dorneles, os dados sinalizam uma retomada do setor após as enchentes do ano passado. “Essa é a primeira vez que o Rio Grande do Sul apresenta indicadores melhores do que a média nacional em diversos aspectos. Ainda é cedo para falar em tendência consolidada, mas, mesmo assim, os dados apontam para um movimento encorajador que merece atenção”, afirmou.

Inflação e endividamento

Apesar do bom desempenho financeiro, os empresários ainda enfrentam desafios para repassar custos. Nos últimos 12 meses, 27% dos estabelecimentos gaúchos não conseguiram aumentar os seus preços. A maioria (67%) realizou reajustes iguais ou inferiores à inflação, enquanto apenas 6% dos entrevistados aplicaram aumentos acima do índice inflacionário.

O levantamento também revelou que 32% das empresas têm contas em atraso. Os principais débitos continuam sendo os impostos federais (82%), empréstimos bancários (55%) e impostos estaduais (46%).

