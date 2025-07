Bruno Laux Falsos representantes usam nome da Conab para aplicar golpes em diferentes estados

Por Bruno Laux | 18 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Doações fake

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) emitiu um alerta sobre tentativas de golpe envolvendo falsas promessas de doações de alimentos e insumos agrícolas. Em diversas regiões do país, entidades relataram abordagens feitas por pessoas que se apresentam como representantes da companhia ou de parlamentares, oferecendo cestas básicas, pescado e kits de irrigação, condicionados ao pagamento antecipado de caixas de isopor ou frete. A Conab reforça que não realiza qualquer tipo de cobrança para doações e que suas ações sociais seguem programas oficiais do governo federal, com critérios técnicos definidos e sem custos para os beneficiários. A orientação é para que abordagens suspeitas sejam denunciadas imediatamente pelos canais oficiais e registradas em boletim de ocorrência.

Transporte garantido

O deputado Gustavo Victorino (Republicanos) protocolou na Assembleia gaúcha um projeto de lei que amplia as modalidades de transporte disponíveis para o benefício do Passe Livre Intermunicipal. Visando assegurar os direitos das pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade, o parlamentar propõe que, na ausência de linhas de ônibus convencionais, o direito à gratuidade seja garantido também em linhas das modalidades semidireto, direto, executivo, leito e similares. Atualmente, o recurso é destinado a pessoas com deficiência comprovadamente carentes e seus acompanhantes, que representa um instrumento essencial para assegurar o acesso a tratamentos de saúde, educação, trabalho e outras atividades. “Não faz sentido a pessoa direito ao passe livre e ficar impedida de viajar simplesmente porque não existe a linha comum naquele trajeto”, pontua o parlamentar.

Ração solidária

Entrou em discussão na Câmara de Porto Alegre o projeto da vereadora Vera Armando (PP) que possibilita ao cidadão optar pela doação de ração para cães ou gatos em eventos promovidos pela Prefeitura nos quais seja exigida a doação de alimento não perecível como ingresso. Destinada ao apoio da causa animal, a alternativa visa arrecadar donativos para a distribuição entre abrigos, organizações da sociedade civil ou programas relacionados ao tema. Vera afirma que a medida busca fomentar a participação social e reconhecer o engajamento de quem atua em defesa dos animais, dando atenção ao acolhimento, adoção e cuidado de pets em situação de abandono ou vulnerabilidade.

Volta à rotina

Após o ataque ocorrido em uma escola da cidade de Estação, em , o município gaúcho articulou uma ação intersetorial para garantir o retorno seguro às aulas e oferecer suporte psicossocial à comunidade escolar. Em parceria com a Secretaria Estadual da Saúde (SES), a Secretaria Municipal de Saúde e o Ministério da Educação (MEC), foram promovidas rodas de conversa com professores e equipes diretivas, além da presença de psicólogos nas escolas para acolhimento de alunos e familiares. A atuação integra um plano de trabalho elaborado pela Coordenação Estadual de Saúde Mental, com medidas adaptadas à situação vivida pelo município. Fechada desde a data do atentado, a escola onde ocorreu o episódio retornou nesta -feira às atividades cotidianas.

Recesso parlamentar

A Assembleia Legislativa do RS iniciou nesta -feira o período de recesso parlamentar, que se estenderá até . Ao longo da pausa nos trabalhos legislativos, uma Comissão Representativa responderá pelo Parlamento, que seguirá sem atividades nas comissões parlamentares e no plenário, mantendo apenas movimentações nos setores administrativos e gabinetes. Caso necessário, o colegiado poderá ser convocado pelo presidente da Casa, Pepe Vargas (PT), ou por um ço de seus integrantes, de modo a atender a qualquer atividade extraordinária que possa surgir no período.

Instagram: @obrunolaux

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/falsos-representantes-usam-nome-da-conab-para-aplicar-golpes-em-diferentes-estados/

Falsos representantes usam nome da Conab para aplicar golpes em diferentes estados

2025-07-18