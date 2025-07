Colunistas Jair Bolsonaro apoia chapa de direita com Zucco governador, Marcel van Hattem e Sanderson para o Senado

Por Flavio Pereira | 18 de julho de 2025

Jair Bolsonaro anunciou ontem apoio à articulação da chamada "chapa de direita" com Zucco governador e os deputados federais Sanderson e Marcel van Hattem para o Senado. (Foto: Divulgação)

O objetivo de formar uma chapa única de direita está levando o ex-presidente Jair Bolsonaro a apoiar a estratégia da demarcação de espaços, com a indicação prévia dos nomes e alianças. Na última segunda-feira, aconteceram em Porto Alegre as conversações entre o PL e o Novo, que resultaram no acordo prévio para as eleições de 2026. Ontem, Jair Bolsonaro chancelou a indicação dos deputados federais Marcel van Hattem (Novo) e Sanderson (PL) para a disputa das duas cadeiras ao Senado. Os deputados estiveram ontem com Bolsonaro. A estratégia prevê a formação de uma chapa única de direita, com Zucco (PL) como candidato ao Piratini, e Marcel e Sanderson como candidatos ao Senado. A aliança será apreciada pelo Novo em encontro marcado para aa próxima quarta-feira, dia 23.

Chapa de direita à espera do vice

A chamada chapa de direita com apoio de Jair Bolsonaro deixou aberta a indicação do candidato a vice-governador de Zucco. Essa indicação será negociada provavelmente com o PP.

Lula assina MP que tira do orçamento dinheiro para indenizar vítimas do golpe no INSS

Todos nós, contribuintes vamos ressarcir o prejuízo causado pela roubalheira aplicada às vítimas dos descontos indevidos em pensões e aposentadorias do INSS. Ontem, o presidente Lula (PT) assinou uma medida provisória (MP) que abre crédito extra de R$ 3,31 bilhões no orçamento da União para viabilizar esses pagamentos.

Secretário Leonardo Pascoal faz balanço do Plano Estratégico da Educação

A Secretaria da Educação de Porto Alegre está colocando em prática nos últimos seis meses um Plano Estratégico. Esse plano não é um projeto pessoal do secretário, mas um plano da secretaria, que faz parte do plano de governo do prefeito Sebastião Melo. A afirmativa foi feita ontem pelo secretário da Educação da capital, Leonardo Pascoal, durante café da manhã com um grupo de jornalistas para detalhar o balanço dos primeiros seis meses da sugestão a frente da pasta.

Após, Leonardo Pascoal conversou com o colunista e explicou que “esse projeto é da secretaria, e coube a mim liderar este plano estratégico. Eu pretendo conduzi-lo até o final, embora esta não seja uma decisão que caiba aa mim”.

O secretário lembra que “são 109 metas, e cada uma delas tem um servidor responsável, monitorado semanalmente para consigamos atingir todos objetivos e propostas que nasceram do programas de governo do prefeito Melo”.

Secretário Leonardo Pascoal destaca o diálogo

Leonardo Pascoal destacou o diálogo com a comunidade escolar e com os agentes políticos, comentando que já visitou 82 das 100 escolas próprias, “onde sempre sou bem recebido”. O secretário destaca que na questão salarial, “quando a gente compara a remuneração média do professor da rede de Porto Alegre com outras capitais, estamos superiores à média”. Lembra porém, que existe uma defasagem herdada do governo do ex-prefeito Nelson Marchezan, “embora no governo do prefeito Melo tenham sido dados reajustes e as reposições da inflação”.

“Temos mantido diálogos muito frequentes, mesmo com sindicatos e associações dos professores, embora tenhamos em alguns casos, visões diferentes, o que é absolutamente normal . Nestes seis meses promovi umas 10 reuniões aproximadamente com sindicatos, associações de professores, e tenho conversado também com vereadores de oposição. Tenho dito que não vai ser com panelaço que vamos mudar nossas convicções, e temos muito diálogo com todas as frentes, ajustando muitas vezes os projetos mas mantendo a convicção do que acreditamos ser fundamental!”, afirmou o secretário da Educação.

Jair Bolsonaro: “Acredito em Deus. Peço orações a vocês”

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou de sessão especial do Senado em homenagem póstuma ao pastor Gedelti Victalino Gueiros, cofundador da igreja evangélica Maranata, que faleceu 5 de julho. Bolsonaro falou dois minutos:

“Acredito em Deus. Peço orações a vocês. Muitas vezes o óbvio está na sua frente. As pessoas poderosas dessa nação, algumas dessa Casa, quando se conscientizarem do óbvio, que um dia ele vai embora, elas mudam. Quantas vezes eu já falei o que falta para nós sermos a terra prometida do Ocidente. Falta quase nada, mas alguns poucos nos atrapalham”, afirmou.

Entidades seguradoras e de previdência privada criticam cobrança do IOF

Em nota enviada a esta coluna, as duas entidades manifestam sua posição sobre a implantação do IOF em planos de seguros de vida e previdência:

“A Confederação Nacional das Seguradoras e a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida reiteram sua discordância com o decreto presidencial que cria a cobrança de IOF nos planos de seguros de vida com cobertura por sobrevivência (VGBL), estabelecida no Decreto 12.499.

O setor segurador pretende continuar o debate para sensibilizar os Poderes quanto à decisão que passa a cobrar IOF de 5% sobre o valor nominal dos depósitos acima de R$ 300 mil neste ano.

Reiteramos que a incidência de IOF no VGBL, além de criar assimetria no produto, está na contramão das ações do mercado segurador de estimular a poupança de longo prazo, cada vez mais necessária no cenário de envelhecimento da população.”

Como votou a bancada gaúcha no projeto de securitização das dívidas dos produtores rurais

— SIM: Afonso Hamm (PP), Afonso Motta (PDT), Alceu Moreira (MDB), Any Ortiz (Cidadania), Bibo Nunes (PL), Covatti Filho (PP), Daniel Trzeciak (PSDB), Danrlei (PSD), Franciane Bayer (Republicanos), Giovani Cherini (PL), Heitor Schuch (PSB), Liziane Bayer (Republicanos), Lucas Redecker (PSDB), Luiz Carlos Busato (União), Marcel van Hattem (Novo), Marcelo Moraes (PL), Márcio Biolchi (MDB), Marcon (PT), Mauricio Marcon (Podemos), Osmar Terra (MDB), Pedro Westphalen (PP), Pompeo de Mattos (PDT), Ronaldo Nogueira (Republicanos), Sanderson (PL) e Zucco (PL-RS).

— NÃO: Bohn Gass (PT), Denise Pessôa (PT), Fernanda Melchionna (PSOL), Maria do Rosário (PT) e Paulo Pimenta (PT).

— AUSENTES: Daiana Santos (PCdoB) e Lindenmeyer (PT).

Jair Bolsonaro apoia chapa de direita com Zucco governador, Marcel van Hattem e Sanderson para o Senado

2025-07-18