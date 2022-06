Dicas de O Sul Porto Alegre ganha novo pub dedicado ao rock

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2022

Drinks criados levam o nome de músicos famosos Foto: Divulgação Drinks criados levam o nome de músicos famosos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Porto Alegre ganhou um novo pub dedicado ao rock and roll com a chegada do Sixteen Station. A casa reserva aos seus clientes apresentações musicais ao vivo, tendo na linha de frente a Workstation, uma das bandas mais respeitadas do cenário gaúcho nesse gênero musical.

O pub funciona de quinta a sábado. Até o final de junho, as quintas-feiras são destinadas para o show Workstation Acústico Clássicos do Rock. E, a partir de julho, o pub Sixteen Station irá apresentar também shows com bandas convidadas.

“Nosso palco estará aberto para todas as artes. Já estamos recebendo projetos e montando shows com diferentes bandas e grupos de todas as manifestações culturais. O objetivo é difundir a cultura e movimentar economicamente o setor. Vamos priorizar artistas locais, mas, também, abrir para projetos de outros estados”, explica a proprietária da casa, Gabrielle Crivelli Fraga, que atua como produtora cultural.

O Sixteen Station apresenta ainda na sua programação a Sexta Clássica, com o melhor que a nostalgia dos clássicos do rock pode trazer. E, nos sábados, uma batida mais festiva com a Rock Party.

Em seu cardápio, o pub oferece uma variedade de petiscos, pizzas e outros pratos, entre eles o pastelzinho de queijo e de carne. No bar, coquetéis com opções inéditas e exclusivas, além de vinhos, espumantes, cervejas e chope artesanal. Os drinks criados levam o nome de músicos famosos, trazendo na composição a bebida preferida de cada um.

Serviço:

Sixteen Station Pub: avenida Benjamin Constant, 747, bairro São João, em Porto Alegre.

Horários de funcionamento: quinta-feira e sexta-feira, das 18h30min à 0h. Couvert R$ 25

Sábado, das 19h à 0h. Couvert R$ 30

Instagram: @sixteenstation

Facebook: facebook.com/sixteenstation

