Porto Alegre Porto Alegre ganha o Dia Municipal do Amor Próprio

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2020

Néa Tauil, idealizadora o Movimento Família EU, e Linda Medeiros, diretora-executiva Foto: Divulgação Néa Tauil, idealizadora o Movimento Família EU, e Linda Medeiros, diretora-executiva. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, sancionou a lei que inclui o Dia Municipal do Amor Próprio no Calendário de Datas Comemorativas e de Conscientização do Município. O projeto de criação da data, de autoria do vereador Cláudio Conceição (DEM), foi aprovado pela Câmara Municipal.

O Dia Municipal do Amor Próprio será celebrado todos os anos em 28 de fevereiro, e tem como objetivo mostrar os efeitos transformadores desse sentimento, em benefício do bem-estar individual e social.

A comemoração foi sugerida pelo movimento social Família EU: Educando para o Amor Próprio, idealizado pela psicóloga e psicoterapeuta Néa Tauil, como um dia especial para a promoção de ações voltadas para a conscientização sobre a importância em nutrir e praticar o amor próprio em benefício da saúde integral e para o bem-estar individual e social.

“A pessoa precisa nutrir e praticar o amor próprio para ser capaz de se amar, se aceitar, consideração por si mesma, se valorizar, se respeitar, lembrando que a ausência de amor próprio coloca a paz individual e social em risco”, afirma o movimento social.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre

Deixe seu comentário