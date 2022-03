Porto Alegre Porto Alegre inicia preparativos para as obras do quadrilátero do Centro Histórico

Por Redação O Sul | 29 de março de 2022

A ação compreende o perímetro por trechos de nove ruas, identificadas como os pontos de maior circulação de pessoas. Foto: Cesar Lopes/PMPA A ação compreende o perímetro por trechos de nove ruas, identificadas como os pontos de maior circulação de pessoas. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre iniciou os preparativos para as obras de revitalização do Quadrilátero Central, que começarão em abril. A ação faz parte do projeto Centro+ e compreende o perímetro por trechos de nove ruas, identificadas como os pontos de maior circulação de pessoas da Capital em virtude da intensa atividade nos ramos do comércio e de serviços.

Antes do início dos trabalhos, a prefeitura diz que “estabeleceu diálogo com diversos setores da sociedade, aproximando atores que, de uma forma ou de outra, possuem ligação com revitalização do Quadrilátero Central”. Três questões são consideradas prioritárias: minimizar possíveis impactos a comerciantes, prestadores de serviços e consumidores; achar uma solução consensual para a questão dos vendedores ambulantes que hoje atuam no Centro Histórico; e adequar a mobilidade no perímetro que sofrerá as intervenções, já que o espaço de trânsito de pessoas será reduzido em períodos específicos.

O órgão informa que vem conversando com os ambulantes desde novembro de 2021. Em março, foram feitas abordagens explicando sobre a revitalização do Quadrilátero Central e efetuado o cadastro dos ambulantes.

Ao todo, foram 225 foram incluídas no banco de dados da prefeitura. A realocação do grupo iniciou nesta segunda-feira (28), na rua dos Andradas, entre a General Câmara e a Dr. Flores. A ação deve se estender durante o período de obras e tem o mesmo perfil da que já ocorreu no Largo Glênio Peres, no início do ano, onde foram disponibilizadas oportunidades de recolocação no mercado de trabalho.

Quadrilátero

As obras pretendem renovar aquela que é uma das primeiras áreas de ocupação da cidade, valorizando o patrimônio cultural existente. O investimento é de R$ 16 milhões e possui prazo para a conclusão dos serviços de 18 meses, contados a partir da data de início das obras.

Os recursos para a execução da obra são oriundos do financiamento do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) destinado ao Programa Orla POA.

As obras ocorrerão nas seguintes vias

Os trecho das ruas que serão revitalizadas e urbanizadas

– Rua dos Andradas – trecho entre a rua General Câmara e a rua Marechal Floriano Peixoto (reforma completa do calçadão de pedestres);

– Rua dos Andradas – trecho entre a rua Marechal Floriano Peixoto e a rua Dr. Flores (recuperação do pavimento histórico da via e reforma completa dos passeios);

– Rua Uruguai – trecho entre a rua dos Andradas e a rua Sete de Setembro (reforma completa do calçadão de pedestres);

– Rua Voluntários da Pátria – trecho entre a rua Marechal Floriano Peixoto e a rua Dr. Flores (recuperação do pavimento do corredor de ônibus, reforma completa dos passeios);

– Rua Otávio Rocha – trecho entre a rua Marechal Floriano Peixoto e a rua Dr. Flores (recuperação do pavimento da via, reforma completa dos passeios e qualificação do canteiro central);

– Rua General Vitorino – trecho entre a rua Marechal Floriano Peixoto e a rua Dr. Flores (substituição do pavimento da via e reforma completa dos passeios);

– Rua Doutor Flores – trecho entre a rua General Vitorino e a rua Voluntários da Pátria (substituição do pavimento da via e reforma completa dos passeios);

– Rua Vigário José Inácio –trecho entre a rua General Vitorino e a rua Voluntários da Pátria – substituição do pavimento da via, reforma completa dos passeios e do calçadão de pedestres;

– Rua Marechal Floriano Peixoto – trecho entre a rua General Vitorino e a rua Otávio Rocha – substituição do pavimento da via e reforma completa dos passeios;

– Avenida Borges de Medeiros – trecho entre a avenida Salgado Filho e a rua Sete de Setembro – substituição do pavimento da via, reforma completa dos passeios, qualificação do canteiro central e da Esquina Democrática.

