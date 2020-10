Educação Porto Alegre inicia retomada da educação na segunda-feira

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2020

Colégio Militar foi escolhido pela prefeitura para projeto-piloto das regras de segurança no combate ao coronavírus. Foto: Anselmo Cunha/PMPA Colégio Militar foi escolhido pela prefeitura para projeto-piloto das regras de segurança no combate ao coronavírus. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

Porto Alegre dará início à retomada de aulas na segunda-feira (5), informou a prefeitura. Estarão autorizadas as atividades letivas de educação infantil, do terceiro ano do ensino médio, EJA (educação de jovens e adultos) e profissionalizante, tanto nas redes públicas quanto na rede privada. As instituições de ensino deverão seguir os protocolos publicados no decreto 20.747. A reabertura, segundo o Executivo, foi precedida de 11 reuniões com o setor. O calendário de retorno, por etapa, está publicado no portal da prefeitura.

De acordo com os serviços de saúde municipais, a Capital apresenta situação epidemiológica de transmissão do vírus que assegura esse retorno. As escolas serão reabertas, mas a decisão de levar ou não os alunos será das famílias. O regramento prevê medidas para o distanciamento social, proibição de eventos e reuniões pedagógicas presenciais e o uso de máscaras, entre outros. As instituições de ensino deverão preencher um informe semanal com status epidemiológico e ações na escola.

Nesta semana, as escolas municipais e comunitárias que oferecem educação infantil iniciaram a oferta de almoço. Foram servidas 6.214 refeições para 3.942 alunos. As instituições de ensino estatais receberam R$ 2,5 milhões como verba extra para a aquisição de materiais para proteção. Já as comunitárias receberam o valor integral referente ao mês de setembro, totalizando R$ 12.695.383,50.

As atividades presenciais foram suspensas em toda a cidade – todos os níveis e todas as redes – em março como forma de evitar o contágio pelo coronavírus. Desde então, a prefeitura distribuiu mais de mil toneladas de alimentos adquiridos com recursos do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) para as famílias de alunos das redes municipal e comunitária.

