Porto Alegre Porto Alegre intensifica ações de vacinação contra o sarampo a partir de segunda-feira

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2025

Medida foi adotada pelo Governo do Estado depois de um caso importado da doença ser confirmado em Porto Alegre. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Porto Alegre e outros 34 municípios gaúchos vão intensificar a vacinação contra o sarampo entre 23 de junho e 23 de setembro. A estratégia consiste em aplicar a chamada “dose zero” em bebês de seis meses a 11 meses, aumentar a vacinação da população não vacinada e revisar e atualizar a condição vacinal de pessoas que trabalham nas áreas da Saúde e da Educação.

A dose zero será feita com a vacina dupla viral em bebês de seis a oito meses. Bebês de nove aos 11 meses de idade devem receber uma dose de tríplice viral. Para todas as outras faixas etárias, a aplicação será da vacina tríplice viral, que está disponível em todas as unidades de saúde. A oferta da dupla viral será em 32 locais de referência.

A medida foi adotada pelo Governo do Estado depois de um caso importado da doença ser confirmado em Porto Alegre e pelo risco de reemergência (volta da doença com casos locais ou ocorrência de surtos) de sarampo no estado. Os municípios escolhidos são de fronteira e da serra, além da Capital.

A indicação é atualizar o esquema vacinal, de acordo com a faixa etária:

Dose Zero

* Bebês entre 6 e 8 meses de idade – uma dose da vacina dupla viral

* Bebês de 9 a 11 meses – uma dose da vacina tríplice viral (proteção contra sarampo, caxumba e rubéola).

Importante: mesmo com a dose zero, bebês devem receber as doses 1 e 2 aos 12 meses e aos 15 meses de idade.

Atualização da Rotina

* Bebês e crianças (12 meses a menores de cinco anos): aos 12 meses primeira dose (D1) com tríplice viral; aos 15 meses segunda dose (D2) com tetra viral (ou tríplice viral + varicela)

* Dos cinco aos 29 anos – iniciar ou completar esquema de duas doses da vacina tríplice viral (com intervalo de 30 dias entre as doses);

* Dos 30 aos 59 anos – uma dose de tríplice viral nas pessoas sem comprovação de vacina contra sarampo;

* Trabalhadores de saúde devem receber ou comprovar duas doses de tríplice viral, independentemente da faixa etária. Trabalhadores da educação devem ser vacinados de acordo com o esquema da faixa etária.

Outras categorias que têm indicação de receber a dose são trabalhadores da área do turismo, rede hoteleira, transporte (rodoviários, táxi e aplicativos), de portos e aeroportos e forças de segurança, salvamento e forças armadas.

Importante: pessoas sem registro de vacinação são consideradas não vacinadas.

O sarampo é uma doença muito transmissível. O vírus pode ser transmitido antes do início dos sintomas. Isso amplia o risco de contágio e infecção.

Dados

Porto Alegre tem um caso importado confirmado de sarampo em 2025, de pessoa residente na Capital que viajou aos Estados Unidos, provável local de infecção.

Locais com oferta da vacina dupla viral:

* CF Modelo

* CF Moab Caldas

* US Belém Novo

* CF Álvaro Difini

* US Primeiro de Maio

* CF José Mauro Ceratti Lopes

* CF Campo da Tuca

* US São Carlos

* US Santa Marta

* CF Tristeza

* US Camaquã

* US Beco do Adelar

* US Moradas da Hípica

* US Campo Novo

* US Santa Cecília

* US Vila Cruzeiro

* US Glória

* US Nossa Senhora de Belém

* US Panorama

* US Ernesto Araújo

* US Bom Jesus

* US Timbaúva

* CF Chácara da Fumaça

* CF IAPI

* CF Morro Santana

* CF Navegantes

* US Ramos

* US Assis Brasil

* US Passo das Pedras 1

* US Rubem Berta

* US Floresta

* US Farrapos.

