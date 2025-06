Rio Grande do Sul Secretaria da Saúde do RS reforça a necessidade de cuidados preventivos para quem está em abrigos

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2025

Estimativa é de que ao menos 2 mil gaúchos estão acolhidos nesse tipo de estrutura. (Foto: Arquivo/SEL-RS)

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) do Rio Grande do Sul reforçou as orientações sobre cuidados necessários para quem está em abrigos após ser obrigado a deixar sua residência por causa das chuvas em excesso no Rio Grande do Sul ao longo dos últimos dias.

De acordo com dados da Defesa Civil, o Estado tinha nessa sexta-feira (20) ao menos 2 mil indivíduos acolhidos nesse tipo de estrutura em 98 municípios afetados pelas fortes chuvas dos últimos dias.

Dentre as principais orientações de saúde estão a manutenção da higiene (tanto pessoal quanto do abrigo), consumo seguro de água e de alimentos, bem como prevenção de doenças causadas por vetores e respiratórias.

Durante os eventos meteorológicos que afetaram o Rio Grande do Sul em maio do ano passado, a SES e outros órgãos estadual elaboraram uma série de diretrizes no contexto das enchentes. A lista inclui cuidados especiais com crianças em abrigos e voluntários atuando em resgates de pessoas e animais.

Higiene pessoal

– Lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou usar álcool em gel, se disponível, especialmente antes de comer e depois de usar o banheiro;

– Evitar compartilhamento de objetos pessoais, como toalhas, escovas de dente, talheres ou roupas.

Higiene do abrigo

– Manter o local limpo e arejado, evitando acúmulo de lixo ou água parada;

– Separar áreas para dormir, comer e ir ao banheiro, sempre que possível;

– Desinfetar superfícies e banheiros (com água sanitária diluída, por exemplo).

Agua e alimentos

– Consumir apenas alimentos e água potável fornecidos por fontes seguras;

– Evitar alimentos crus ou malcozidos, que podem transmitir doenças;

– Descartar alimentos com cheiro estranho, aparência alterada ou fora da validade;

– Não beber água de origem duvidosa (rios, torneiras danificadas etc.);

– Se não houver água potável, ferver a água por pelo menos cinco minutos. Se não for possível ferver, colocar duas gotas de solução de água sanitária (hipoclorito de sódio a 2,5%) para cada litro de água e esperar 30 minutos antes de usar;

– Não usar água que tiver tido contato com água de enchentes para lavar pratos, escovar os dentes, lavar e preparar alimentos ou fazer gelo.

Combate a mosquitos

– Evitar o acúmulo de água, para reduzir a proliferação de mosquitos como o Aedes aegypti, transmissor da dengue e outras doenças);

– Usar repelentes e mosquiteiros, se disponíveis;

– Tomar cuidado ao remover materiais de locais com entulhos, dado o risco de acidente com animais peçonhentos.

Tratamentos de vulneráveis

– Quem faz uso de medicamentos contínuos deve procurar as equipes de saúde para manter o tratamento. Levar consigo receitas, documentos de saúde e medicamentos, sempre que possível;

– Crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas devem ser monitorados com mais atenção;

– Manter o esquema de vacinação atualizado, buscando a unidade de saúde mais próxima e aderindo à vacinação extramuros;

– Procurar ajuda médica ao menor sinal de febre, diarreia, vômito, feridas, tosse persistente ou dificuldade respiratória.

Ambiente seguro para crianças

O Comitê Intersetorial da Primeira Infância do governo do Estado disponibilizou, em 2024, uma cartilha orientativa que pode ser acessada pelo site estado.rs.gov.br.

O objetivo é guiar gestores, profissionais e voluntários na criação de espaços seguros que promovam o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, especialmente em alojamentos provisórios que acolhem famílias desalojadas.

(Marcello Campos)

