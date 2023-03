Porto Alegre Porto Alegre já acumula 13 novos casos de dengue neste ano

Por Redação O Sul | 6 de março de 2023

Número inclui dois pacientes sem histórico recente de viagem para fora da cidade. (Foto: EBC)

A confirmação de um novo caso de dengue ampliou para 13 as ocorrências da doença em Porto Alegre desde o início de janeiro. Conforme boletim divulgado nesta segunda-feira (6) pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), o paciente mora na Vila João Pessoa (Zona Leste). Trata-se do segundo caso autóctone (transmitido dentro da própria cidade) da capital gaúcha em 2023 – os demais estavam em viagem ao serem picados pelo mosquito-vetor.

Esses números devem ser ampliados nos próximos dias, pois há outras 114 suspeitas sob investigação. Ao todo, a prefeitura já recebeu 185 notificações, das quais 55 foram descartadas e três tiveram resultado inconclusivo. A boa notícia é que não ocorreram óbitos por dengue no Estado de o primeiro dia de janeiro – no ano passado foram 66 desfechos fatais.

Dentre os 11 casos “importados” nem Porto Alegre, quatro abrangem indivíduos com histórico de passagem por Encantado (Vale do Taquari), município que lidera o ranking estadual: são 288 notificações e 259 confirmações (todas autóctones), o que representa quase 60% do total de 447 registros com teste positivo no Estado neste ano.

Ranking estadual

A estatística informada pelo site dengue.saude.rs.gov.br coloca as seguintes cidades entre as dez primeiras em número de confirmações de casos de dengue:

– Encantado: 259.

– Ijuí: 20.

– Ivoti: 15.

– Porto Alegre: 13.

– Jóia: 11.

– Sapucaia do Sul: 10.

– Não-Me-Toque: 9.

– Estrela: 8.

– Santa Cruz do Sul: 8.

– Ibirubá: 7.

Providências

Na quinta-feira (9), a Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) da Capital deve realizar serviço de pulverização com inseticida em um raio de 150 metros da residência do infectado mais recente. A operação será divulgada com antecedência, devido ao risco de adiamento por causa do tempo chuvoso ao longo desta semana.

“As notificações desencadeiam medidas institucionais, sejam epidemiológicas sejam ambientais, como ações de combate ao vetor e eliminação de criadouros”, enfatiza a diretora-adjunta da DVS, Fernanda Fernandes.

Sintomas

Quem apresenta sintomas compatíveis com a dengue (febre, náusea, vômito e dores no corpo, cabeça e atrás dos olhos) deve procurar atendimento o mais rápido possível. Conforme o quadro do paciente o profissional de saúde encarregado do atendimento poderá solicitar a realização de teste.

Em caso de viagem para regiões com confirmação de casos, o paciente deve informar, ao ser atendido, o trajeto da viagem e cronograma de surgimento dos sintomas. Todas as suspeitas devem ser notificadas à Vigilância Epidemiológica Municipal pelos serviços de saúde.

(Marcello Campos)

