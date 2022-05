Geral Porto Alegre já tem 118 Prefeitos de Praças com a nomeação de novos voluntários

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2022

Edição do projeto Prefeitos de Praças na Praça Flávio Veiga Miranda, na rua Cícero Soares, na capital gaúcha. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

A prefeitura de Porto Alegre promoveu no último sábado (21) mais uma edição do projeto Prefeitos de Praças. As regiões do Eixo Baltazar e Humaitá/Navegantes receberam a nomeação de 13 voluntários destinados a auxiliar o poder público nos cuidados com a preservação e manutenção dos parques e praças da Capital. Porto Alegre consolida agora 118 voluntários nomeados.

As solenidades aconteceram na Praça Flávio Veiga Miranda e no Parque Marechal Mascarenhas de Moraes. Além da entrega do crachá e certificado aos moradores foi assinado o Pacto de Governança entre a comunidade e os gestores da prefeitura, com objetivo de estabelecer a corresponsabilidade no cuidado com os espaços públicos.

Das 685 praças de Porto Alegre, 100 já foram revitalizadas em 2021 e mais 135 devem receber melhorias e reparos ainda neste ano pela prefeitura. O prefeito Sebastião Melo destaca que a meta do executivo é nomear, até o final do ano, 250 prefeitos de praças de um total de aproximadamente 300 praças e parques existentes na Capital. “Os gestores precisam olhar para todos. Mais comunidade é o que faz a praça viver. O nosso foco está no pertencimento e parceria”, afirmou o prefeito.

Os prefeitos de praças são moradores e líderes comunitários voluntários responsáveis por cuidar dos espaços públicos, acompanhar os serviços de manutenção feitos pelos parceiros e devem comunicar problemas para que a prefeitura ou o adotante possam realizar as ações necessárias. O cargo tem publicação legal no Diário Oficial de Porto Alegre e é concedido à cidadã ou ao cidadão que será responsável por cuidar dos equipamentos públicos.

Segundo o secretário de Transparência, Gustavo Ferenci, a comunidade tem um papel fundamental para ajudar a gerir a cidade. “Com o auxílio do Disque 156 estamos priorizando as demandas das praças. Vamos criar um canal de comunicação direto com os prefeitos de praças via Whatsapp exclusivo para facilitar, agilizar e resolver as demandas solicitadas”, destacou.

O secretário municipal de Governança Local e Coordenação Política, Cássio Trogildo, coordenou as cerimônias de nomeações e destacou a importância da assinatura do Pacto de Governança. “Estabelecemos uma importante relação de cuidado compartilhado entre a prefeitura e as comunidades para garantir a preservação dos espaços públicos”, ressaltou Cássio.

Já a presidente da Associação dos Moradores do bairro Humaitá, Sandra Lúcia Maciel, ressalta que a praça é pública e proporciona uma melhor confraternização dos moradores e das famílias. “Por ser do povo, a praça deve ser escolhida por nós e cuidada”, disse.

Durante o evento, foram entregues panfletos informativos do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) com o objetivo de conscientizar a população sobre a necessidade do descarte adequado e correto dos resíduos.

“Precisamos aprender como separar o lixo e como se faz a segregação dos resíduos. No material a comunidade poderá pesquisar os horários, dias e turnos certos dos serviços de coletas para evitar multas”, declarou o diretor-geral do DMLU, Paulo Marques, acrescentando que a equipe de educação ambiental está à disposição para prestar orientações sobre pontos de descarte e a destinação correta.

Estavam presentes também na solenidade os vereadores Ramiro Rosário, Alvoni Medina e Conselheiro Marcelo, o secretário municipal adjunto de Parcerias, Jorge Murgas, o ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, e a deputada estadual Regina Becker. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

