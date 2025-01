Porto Alegre Porto Alegre já tem mais de 2 mil pessoas habilitadas para imóvel do Compra Assistida

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2025

Já são 2.036 cidadãos que perderam a residência na enchente e estão aptos a escolher uma residência a ser comprada pela Caixa Econômica Federal Foto: Giulian Serafim/PMPA

Porto Alegre inicia 2025 com mais de 2 mil pessoas habilitadas a receber um imóvel do programa Compra Assistida, do Governo Federal. A atualização da lista de contemplados foi publicada na tarde de sexta-feira (03). Já são 2.036 cidadãos que perderam a residência na enchente e estão aptos a escolher uma residência a ser comprada pela Caixa Econômica Federal.

“É resultado do trabalho diário da força-tarefa do município que desde agosto atua em parceria com o Governo Federal para vencer as dificuldades e levar moradia digna a quem precisa. Outras virão ao longo de 2025 até que toda a cidade esteja amparada pelas políticas habitacionais disponíveis”, comemorou o diretor do Demhab (Departamento Municipal de Habitação), André Machado.

O processo iniciou com o cadastro feito pelas próprias vítimas da enchente no Registro Unificado. Era necessário declarar o nível de estrago da residência e sinalizar o endereço, para que posteriormente fosse feito o laudo da estrutura do imóvel. Esta fase já foi concluída nas Ilhas e em algumas regiões do Sarandi, Humaitá e Vila Farrapos, mas continua em outros pontos da Capital.

Demanda recorde

O impacto estimado ainda em junho pela prefeitura é de 20,7 mil residências de pessoas que dependiam de algum auxílio governamental, somando totalmente destruídas e parcialmente destruídas.

Até agora, mais de 12 mil casas já foram vistoriadas por engenheiros contratados pelo Estado e pela prefeitura, resultando em 4.715 solicitações de inclusão de famílias no programa Compra Assistida.

Os cadastros que ainda não foram incluídos na lista de habilitados e que não tiveram o benefício negado por conta dos critérios estabelecidos pelo governo federal seguem em análise.

O cidadão pode conferir o andamento do seu pedido na página de programas sociais no site do Registro Unificado. Apenas casos que são contatados pelo Demhab precisam ir até a sede ou solicitar atendimento virtual, os demais, são ajustados pelas equipes da força-tarefa que estão focadas em identificar e corrigir as inconsistências.

