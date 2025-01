Porto Alegre Confira as mudanças de trânsito que acontecem na avenida Guaíba nesta segunda-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Os agentes da EPTC estarão no local para monitorar e orientar o trânsito na região Foto: Julio Ferreira/PMPA (Foto: Julio Ferreira/PMPA) Foto: Julio Ferreira/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir desta segunda-feira (06), a avenida Guaíba, em Porto Alegre, no cruzamento com a avenida Oswaldo Gonçalves Cruz contará com bloqueio total de via a partir das 8h, devido à obra de expansão de rede pluvial e cloacal do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos).

Para quem trafega pela avenida Guaíba no sentido Centro/bairro, o trajeto indicado é: avenida Guaíba, rua Pirajá, rua Rincão, rua Otelo Rosa e retorno à Avenida Guaíba.

Já os veículos e o transporte coletivo que seguem pela avenida Oswaldo Gonçalves Cruz em direção à avenida Guaíba devem utilizar a rota: Oswaldo Gonçalves Cruz, rua Rincão, rua Otelo Rosa e avenida Guaíba.

Motoristas e transporte coletivo que trafegam pela avenida Guaíba no sentido bairro/Centro devem desviar pela avenida Guaíba, rua Otelo Rosa, rua Rincão e avenida Oswaldo Gonçalves Cruz. Os agentes da EPTC estarão no local para monitorar e orientar o trânsito na região.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/confira-as-mudancas-de-transito-que-acontecem-na-avenida-guaiba-nesta-segunda-feira-em-porto-alegre/

Confira as mudanças de trânsito que acontecem na avenida Guaíba nesta segunda-feira em Porto Alegre

2025-01-04