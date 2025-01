Futebol Jogador do Corinthians, Rodrigo Garro se envolve em acidente com morte na Argentina

4 de janeiro de 2025

Garro deverá ser indiciado por homicídio culposo – quando não há a intenção de matar – com agravante de ter testado positivo no etilômetro. (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O meio-campista do Corinthians, Rodrigo Garro se envolveu em um acidente com um motociclista que acabou vindo a óbito, em La Pampa na Argentina, onde o jogador passa férias.

O camisa 10 do Timão prestou depoimento às autoridades durante a madrugada, foi liberado e está em casa com os familiares. O clube está em contato com o advogado do jogador na Argentina desde o ocorrido.

Segundo o “Diário Olé” , as autoridades apuraram que o carro conduzido pelo jogador bateu de frente com uma moto e o condutor acabou falecendo. Garro e a pessoa que o acompanhava no veículo saíram ilesos do acidente.

Segundo o portal “Clarín”, a pessoa que morreu foi identificada como Nicolás Chiaraviglio , de 30 anos, que conduzia uma motocicleta Guerreri Trio 110 cc.

O portal local “El Diário de La Pampa” informou que o acidente ocorreu no meio da madrugada desse sábado (4), data em que Garro completou 27 anos.

Conforme o promotor do caso, Francisco Cuenca, o jogador deverá ser indiciado por homicídio culposo – quando não há a intenção de matar – com agravante de ter testado positivo no etilômetro.

Em entrevista para o portal “En Boca de Todos HD”, o promotor afirmou que ao ser feito o teste etílico no jogador que conduzia o veículo, o resultado foi positivo.

Essa questão agrava a situação de Garro, já que na Argentina, assim como no Brasil, a lei prevê rigor total com a ingestão de álcool para condutores, não sendo permitido guiar um veículo com nível etílico acima de zero.

Cuenca poucos detalhes sobre a situação de Garro após o acidente e explicou que o jogador foi detido e após prestar depoimento foi liberado.

“Ele foi detido e posteriormente foi liberado. No decorrer destes dias, entre amanhã, e segunda-feira, será feito o depoimento dele, será formalmente indiciado. De manhã cedo falamos que o teste de alcoolismo deu positivo e essa é uma situação que de certa forma também agrava a questão, mas digamos que podemos tratar como um homicídio culposo agravado pela condução alcoolizada.”

Ao ser questionado sobre uma possível pena para o caso, o promotor indicou que em situações semelhantes a punição pode variar entre três e seis anos de reclusão.

“Veja, [a pena] deve ir de três a seis anos, mas como em todo acidente é necessário ver toda a mecânica do que aconteceu, é preciso ver um monte de questões para poder afirmar o que elas significam.”

O promotor do caso também confirmou que Garro estava acompanhado de outro jogador de futebol, o também argentino Facundo Castelli, que atualmente defende as cores do Emelec, do Equador. Francisco Cuenca afirmou que Castelli não passou pelo teste do etilômetro, já que estava apenas como passageiro do veículo.

“Não, porque ele só vinha acompanhando, não fazemos teste etílico em quem está no passageiro. Apenas tomamos o depoimento dele também.”

Jogador do Corinthians, Rodrigo Garro se envolve em acidente com morte na Argentina

2025-01-04