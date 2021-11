Porto Alegre Porto Alegre já tem uma Embaixadora dos 250 anos

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Vencedora foi a fisioterapeuta de 36 anos, Kátia Suri (C) Foto: Giulian Serafim/PMPA Vencedora foi a fisioterapeuta de 36 anos, Kátia Suri (C). (Foto: Giulian Serafim/ PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Embaixadora dos 250 anos de Porto Alegre foi escolhida neste domingo (28), no Auditório Araújo Vianna. Entre mais de 100 candidatas inscritas, a vencedora foi a fisioterapeuta de 36 anos, Kátia Suris.

“Estou muito emocionada e honrada com este título e espero representar toda a nossa cultura e todo o Estado”, disse Kátia. Também foram finalistas a esteticista de 45 anos, Viviane Rodrigues, e a recepcionista de 27 anos, Paola da Silva.

O secretário Extraordinário para os 250 anos de Porto Alegre, Rogério Beidacki, observou que inicialmente foram selecionadas 25 candidatas entre as mais de 100 concorrentes inscritas através do site por representarem a diversidade, cultura e força de suas comunidades. “Tentamos mostrar mulheres de todas as idades, etnias, profissões, regiões de Porto Alegre”, disse.

A primeira atração do evento foi o músico Vinny Lacerda, que cantou uma música feita especialmente para a Capital. Logo após, as 25 candidatas desfilaram com vestido de gala para os cinco jurados convidados.

Segundo o diretor de Economia Criativa do município, Evandro Hazzy, este é um concurso diferente. “A escolha da Embaixadora dos 250 anos valorizou a mulher de verdade, que tem uma história com Porto Alegre e contribuiu para termos orgulho da nossa cidade”, explicou.

Todas essas histórias e características foram conhecidas pelos jurados e pelo público após o desfile. Cada uma delas se apresentou e falou sobre suas vidas e porque gostariam de representar Porto Alegre nos 250 anos.

Mais um desfile incluindo todas as participantes concluiu a fase de avaliação dos jurados, e um show da Escola de Samba União da Tinga antecipou a divulgação da Embaixadora dos 250 anos. Bateria, intérprete, mestre-sala e porta-bandeira, ala das baianas, passistas e as rainhas da Escola fizeram a festa com o público presente.

A escolha da mulher que vai representar as festas de 250 anos teve o apoio do Barco Cisne Branco, que ofereceu um passeio para as candidatas, da Mega Hair, que deu um ano de serviços estéticos para a vencedora, do App Garupa, que vai transportar a Embaixadora também por um ano, e de Laghetto Hotéis, que vai proporcionar um fim de semana em um dos hotéis da Capital para a vencedora e um acompanhante.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre