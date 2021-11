Porto Alegre Centro de Porto Alegre ganha mobilização do Novembro Azul INPrós

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2021

Ação mobilizou o público em campanha que busca chamar atenção à prevenção ao câncer de próstata Foto: Edith Auler/Divulgação Ação mobilizou o público em campanha que busca chamar atenção à prevenção ao câncer de próstata. (Foto: Edith Auler/Divulgação) Foto: Edith Auler/Divulgação

O Mercado Público de Porto Alegre foi o ponto de encontro no sábado (27), marcando o encerramento das atividades Novembro Azul 2021 do Instituto da Próstata, o INPrós. Ação mobilizou o público na campanha que busca chamar atenção à prevenção ao câncer de próstata.

O encontro teve o apoio da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) e Brigada Militar. “Nada melhor do que estar junto à comunidade, pois é fundamental insistir com a população, de que não devemos esperar pelo surgimento de sintomas prostáticos para fazer a detecção precoce. Pelo contrário! Pois os sintomas podem surgir, apenas quando a doença já está em fase bem avançada”, enfatiza o onco urologista, Dr. Marcos Dias Ferreira, presidente do INPrós RS.

A próstata é uma glândula que, quando saudável, apresenta o tamanho aproximado de uma noz. Mas que, quando aumentada, afeta a qualidade de vida e pode levar ao desenvolvimento de câncer. Exames de saúde são indicados a partir dos 45 anos, pelo menos, uma vez por ano.

Os principais sintomas são dificuldade para urinar, demora para começar e terminar. Necessidade de urinar mais vezes, durante o dia e/ou à noite. Diminuição do jato de urina. Dor ou ardor ao urinar, podendo ser seguida de náusea. Presença de sangue na urina ou no sêmen. Dor ao ejacular. “A melhor idade para cuidar da saúde do homem é agora! Prevenção é vida”, aconselha o presidente do Instituto da Próstata.

