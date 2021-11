Rio Grande do Sul Cinco indígenas morrem em acidente de trânsito na BR-285, em Ciríaco, no Norte do Estado

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2021

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), três das vítimas tiveram óbito no local e outras duas durante atendimento médico em hospitais Foto: Divulgação/PRF

Cinco indígenas morreram em um acidente de trânsito ocorrido no domingo (28) no km 244 da BR-285, em Ciríaco, no Norte do Estado. No trecho da rodovia ocorreu a colisão frontal entre um Volkswagen Gol, com placas de Muliterno, e um caminhão Volvo, com placas de Serafina Corrêa.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), três das vítimas tiveram óbito no local e outras duas durante atendimento médico em hospitais de Lagoa Vermelha e de Passo Fundo. A identificação dos mortos está sendo realizada oficialmente pelo Instituto-Geral de Perícias.

De acordo com a PRF, os ocupantes do caminhão não tiveram ferimentos. O efetivo do 7º Batalhão de Bombeiros Militar também foi mobilizado na ocorrência.

