Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2022

Prefeito Sebastião Melo nomeou mais 14 voluntários neste sábado Foto: Reprodução/PMPA Foto: Reprodução/PMPA

Com o objetivo de buscar líderes voluntários e moradores dispostos a contribuir com o poder público no cuidado, zelo e manutenção dos quase 700 parques e praças da cidade, o prefeito Sebastião Melo nomeou, neste sábado (06), mais 14 prefeitos de praças voluntários, em Porto Alegre.

O evento foi promovido na Praça Professor Leonardo Macedônia, no bairro Boa Vista, região Noroeste da cidade. A meta é totalizar 250 líderes voluntários até dezembro de 2022, em comemoração aos 250 anos da cidade.

Durante o evento, foram entregues crachás e certificados aos novos gestores e houve a assinatura do Pacto de Governança entre a comunidade e a prefeitura. O objetivo é estabelecer a corresponsabilidade no cuidado com os espaços públicos.

O prefeito Sebastião Melo destacou a importância da valorização e zeladoria dos espaços públicos. “Os nossos prefeitos de praça não têm privilégios, mas têm preferência no atendimento. É uma das formas que podemos agradecer pelo cuidado voluntário com a nossa cidade”.

A prefeita voluntária da Praça Prof. Leonardo Macedônia, Elisabete Sofia Tubino, afirmou que é preciso preservar e cuidar muito bem da cidade. “Peço a colaboração de todos porque temos muitas praças na cidade para fazer manutenção e zelar pelos nossos espaços públicos”, observou.

O secretário de Governança Local e Coordenação Política, Cassio Trogildo, destacou a corresponsabilidade no cuidado com o espaço público. De acordo com o secretário de Serviços Urbanos, Marcos Filipe, os voluntários vão ser parceiros nos avanços e melhorias nas praças de Porto Alegre.

