Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2022

Além do combate à criminalidade, a operação também fiscaliza os decretos formatados para os bairros Cidade Baixa e Moinhos de Vento Foto: PMPA/Divulgação Foto: PMPA/Divulgação

Mais uma edição da operação Esforço Concentrado foi realizada na madrugada deste sábado (06), em Porto Alegre. De forma conjunta, as forças policiais intensificaram as ações na região central e Orla do Guaíba.

Além do combate à criminalidade, a operação também fiscaliza os decretos formatados para os bairros Cidade Baixa e Moinhos de Vento. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Segurança, contou com mais de vinte agentes, divididos em oito viaturas.

Os trabalhos tiveram início ainda na noite de sexta-feira (05), com abordagens no entorno do Araújo Viana. O patrulhamento mirou a atuação de flanelinhas. Depois, no trecho 3 da Orla do Guaíba, uma blitz foi montada na av. Edvaldo Pereira Paiva.

Ao todo, 29 motoristas foram abordados e 17 deles autuados, resultando no recolhimento de três carros. Ainda durante a madrugada, um bar foi autuado na av. Baltazar de Oliveira Garcia por estar operando após o horário permitido como casa noturna.

“Durante os finais de semana, as ações são intensificadas para aumentar a segurança da população e garantir o regramento das atividades noturnas. Junto com a população, estamos atuando para manter a paz social e o bom convívio nos bairros boêmios da Capital”, afirma o secretário-adjunto de Segurança, Comissário Zottis.

O efetivo foi composto pela Guarda Municipal, Brigada Militar, Polícia Civil, fiscais da prefeitura e agentes de trânsito da EPTC.

Mercado Público

Ao longo do sábado, os trabalhos são direcionados para as imediações do Mercado Público. As ações visam combater a prática ilegal de flanelinhas. Denúncias podem ser realizadas pelo telefone 153 da Guarda Municipal.

