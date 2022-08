Rio Grande do Sul Número de casos de varíola dos macacos no Rio Grande do Sul chega a 20

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2022

Entre os casos confirmados, sete são mulheres e 13 são homens Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O número de pessoas infectadas com a varíola dos macacos no Rio Grande do Sul chegou a 20, segundo informações atualizadas neste sábado (06), pelo governo do Estado. Entre os casos confirmados, sete são mulheres e 13 são homens.

O caso mais recente é de um homem de 66 anos, morador de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. Segundo a prefeitura municipal, ele esteve internado, mas já recebeu alta e está em isolamento domiciliar. Familiares do paciente também estão sendo monitorados.

Na última sexta-feira (05), um caso de varíola dos macacos havia sido confirmado em São Marcos, na Serra Gaúcha.

Ainda conforme a SES (Secretaria Estadual de Saúde), aumentou de 11 para 29 o número de casos suspeitos. Não há nenhum paciente internado até o momento, mas os órgãos responsáveis estão monitorando as condições de saúde dos pacientes infectados.

