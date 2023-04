Porto Alegre Porto Alegre: leilão com imóveis na região do Porto Seco ocorre nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











A venda dos terrenos é exclusiva para empresas de logística, mantendo o perfil da região. Foto: Divulgação/PMPA A venda dos terrenos é exclusiva para empresas de logística, mantendo o perfil da região. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Porto Alegre realiza nesta sexta-feira (28), às 9h, o segundo leilão eletrônico de imóveis considerados sem uso pela administração municipal. Serão ofertados 16 terrenos desocupados na região do Complexo do Porto Seco, bairro Sarandi.

O menor lote, de 2,6 mil metros quadrados, está avaliado em R$ 1.236.900. O maior terreno, com área de cerca de 10 mil metros quadrados, tem valor inicial de R$ 4.651.200. No total, o leilão está avaliado em R$ 41,2 milhões. O certame acontecerá via Portal de Compras e é exclusivo para empresas de logística, seguindo o perfil de atividades existentes na região.

O leilão é resultado do programa de gestão do patrimônio imobiliário do município, implantado como uma nova política para destino mais adequado de imóveis públicos e que atenda às necessidades da população.

“Logo que lançamos o edital, no início de abril, fizemos uma audiência pública. Convidamos os interessados, como a associação de empresas do Porto Seco. Houve boa aceitação, acreditamos que teremos uma taxa de vendas melhor do que no primeiro leilão”, avalia o secretário de Administração e Patrimônio, André Barbosa.

Gestão de patrimônio

O primeiro leilão eletrônico de imóveis da prefeitura ocorreu em 14 de março. Dos 12 lotes ofertados, foram vendidos três imóveis, totalizando R$ 7,2 milhões. Os recursos vão para o Fundo de Patrimônio, com o objetivo de financiar ações visando à reforma e manutenção dos imóveis utilizados pelo município.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-leilao-com-imoveis-na-regiao-do-porto-seco-ocorre-nesta-sexta-feira/

Porto Alegre: leilão com imóveis na região do Porto Seco ocorre nesta sexta-feira

2023-04-25