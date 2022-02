Porto Alegre Porto Alegre lidera ranking estadual de abertura de empresas em janeiro

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Foram 2.984 novos negócios que abriram as portas no primeiro mês do ano na Capital. Foto: Alex Rocha/PMPA Foram 2.984 novos negócios que abriram as portas no primeiro mês do ano na Capital. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Porto Alegre ocupa o primeiro lugar no Ranking de Abertura de Empresas divulgado pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (Jucis RS). Os dados indicam os dez municípios gaúchos com maior constituição de empresas em janeiro, incluindo a categoria Microempreendedor Individual (MEI). Foram 2.984 novos negócios que abriram as portas no primeiro mês do ano na Capital.

Segundo relatório da Sala do Empreendedor, setor responsável pela emissão de alvarás da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), a atividade mais licenciada foi escritório administrativo, com 1.063 alvarás emitidos. Serviços de apoio as empresas (CNAE- 8211-3/00), vestuário, bares, cafés, lancherias, restaurantes e pizzaria sem forno à lenha, e consultório médico aparecem na sequência.

As primeiras colocadas no RS e o número de abertura de empresas

Porto Alegre – 2984 Caxias do Sul – 1056 Canoas – 767 Pelotas – 635 Novo Hamburgo – 545 Gravataí – 516 Santa Maria – 471 Passo Fundo – 460 São Leopoldo – 438 Viamão – 432.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre