Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2022

São vagas para pacientes clínicos em enfermaria no Hospital Vila Nova. Foto: PMPA São vagas para pacientes clínicos em enfermaria no Hospital Vila Nova. (Foto: PMPA) Foto: PMPA

A rede hospitalar de Porto Alegre ganha um reforço a partir desta terça (8). O Hospital Vila Nova, na Zona Sul, abriu 30 leitos de retaguarda, sendo 20 de enfermaria e 10 de UTI.

Se for necessário, os leitos poderão ser utilizados para a internação de pacientes com Covid-19: “É mais um instrumento de apoio à saúde e que está à disposição da nossa comunidade”, afirma o secretário de saúde da Capital, Mauro Sparta.

Segundo o presidente da Associação Hospitalar Vila Nova (AHVN), Dirceu Dal Molin, foram investidos R$470 mil nos novos leitos. As obras duraram cerca de três meses.

Com o incremento, o hospital, que é 100% SUS, passa a contar com 583 leitos no total, sendo 50 de UTI. No auge da pandemia, a instituição chegou a receber 40% dos pacientes com Covid-19 via Sistema Único de Saúde (SUS) em Porto Alegre, com indicação para enfermaria.

