Porto Alegre Porto Alegre: lotação Petrópolis Fapa terá novo terminal no Centro a partir de segunda-feira

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2023

Os passageiros podem utilizar no sistema de lotação os créditos da modalidade Passagem Antecipada dos cartões TRI. Foto: Pedro Piegas/PMPA Os passageiros podem utilizar no sistema de lotação os créditos da modalidade Passagem Antecipada dos cartões TRI. (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

A partir da segunda-feira (10), a lotação 40.41 – Petrópolis Fapa passará a atender em novo terminal do Centro de Porto Alegre, na avenida Borges de Medeiros 261, esquina com a Rua José Montaury. Atualmente, o terminal fica na rua Sete de Setembro, próximo ao numeral 1.160, no bairro Centro Histórico.

Os passageiros podem utilizar no sistema de lotação os créditos da modalidade Passagem Antecipada (PA) dos cartões TRI – Transporte Integrado e SIM – Sistema Integrado Metropolitano do Trensurb, o sistema de trens urbanos da Grande Porto Alegre.

Lotação

O transporte seletivo por lotação é um sistema complementar à rede de ônibus urbano, sendo uma alternativa para os usuários que buscam agilidade, rapidez e conforto. Conforme a Lei nº 13.168/2022, a tarifa é equivalente a, no mínimo, 1,4 (um inteiro e quatro décimos) do valor da tarifa do transporte coletivo por ônibus.

Este transporte é realizado por micro-ônibus com capacidade para transportar de 21 a 25 passageiros sentados nas linhas normais e 35 a 38 nas especiais, Restinga e Belém. Atualmente, o sistema possui 26 linhas, e os 200 veículos em operação têm ar-condicionado.

2023-04-07