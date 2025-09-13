Porto Alegre Porto Alegre mantém abertos cinco postos de saúde neste domingo

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2025

Vacinação é um dos serviços disponíveis nas unidades com expediente aos fins de semana. (Foto: Cristine Rochol/Arquivo PMPA)

Prorrogada até o fim de setembro a “Operação Inverno”, a prefeitura de Porto Alegre mantém cinco postos de saúde em funcionamento nos fins de semana. A mobilização continua neste domingo (14), das 10h às 19h, com oferta de vacinação, consultas e outros serviços – dentre os objetivos está a redução da demanda nos hospitais, que assim podem concentrar esforços em atendimentos de urgência e emergência.

A ofensiva foi deflagrada em junho. Desde então, os plantões de sábado e domingo tiveram como resultado a realização de milhares de aplicações de vacinas e consultas médicas ou de enfermagem, bem como emissão de receitas médicas e dispensação de medicamentos.

Confira os locais com equipes em jornada especial ao longo do dia, nas mais diferentes regiões da capital gaúcha, de acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS):

– Posto Assis Brasil: avenida Assis Brasil nº 6.615 (bairro Sarandi) – Zona Norte.

– Posto Bom Jesus: rua Bom Jesus nº 410 (bairro Bom Jesus) – Zona Leste.

– Posto José Mauro Ceratti Lopes: estrada João Antônio da Silveira nº 3.300 (bairro Restinga) – Zona Sul.

– Posto Moab Caldas: avenida Moab Caldas nº 400 (bairro Santa Tereza) – Zona Sul.

– Posto São Carlos: avenida Bento Gonçalves nº 6.670 (bairro Agronomia) – Zona Leste.

Acampamento Farroupilha

Outra opção para quem deseja obter serviços de saúde é o estande da SMS no Acampamento Farroupilha, que prossegue até 21 de setembro no Parque da Harmonia. A unidade atende das 14h às 19h, sendo que aos fins de semana o início é mais cedo: 11h.

São oferecidos vacina contra a gripe, entrega de materiais informativos e distribuição de preservativos e gel lubrificante, além de autotestes de HIV. Também há rodas de conversa e aconselhamento para esclarecer dúvidas sobre prevenção e tratamento de infecções sexualmente transmissíveis, tuberculose e outros temas.

– Sábado (13): orientações gerais em saúde, vacinação contra a gripe, rodas de conversa, oferta de insumos de prevenção às ISTs, distribuição de autoteste de HIV e materiais gráficos informativos.

– Domingo (14): orientações gerais em saúde, vacinação contra a gripe, oferta de insumos de prevenção às ISTs, distribuição de autoteste de HIV e materiais gráficos informativo.

– Segunda-feira (15): orientações de saúde para a pessoa idosa, oferta de insumos de prevenção às ISTs, distribuição de autoteste de HIV e materiais gráficos informativos.

– Terça-feira (16): auriculoterapia, orientações de saúde para a pessoa idosa, oferta de insumos de prevenção às ISTs, distribuição de autoteste de HIV e materiais gráficos informativos.

– Quarta-feira (17): orientações de saúde para a pessoa idosa, oferta de insumos de prevenção às ISTs, distribuição de autoteste de HIV e materiais gráficos informativos.

– Sexta-feira (19): orientações de saúde para a pessoa idosa, oferta de insumos de prevenção às ISTs, distribuição de autoteste de HIV e materiais gráficos informativos, rodas de conversa.

– Sábado (20): vVacinação contra a gripe, orientações gerais de saúde, oferta de insumos de prevenção às ISTs, distribuição de autoteste de HIV e materiais gráficos informativos.

– Domingo (21): vacinação contra a gripe, orientações gerais de saúde, oferta de insumos de prevenção às ISTs, distribuição de autoteste de HIV e materiais gráficos informativos

(Marcello Campos)

