Porto Alegre Porto Alegre mantém nota máxima do Tesouro Nacional em capacidade de pagamento

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2025

O resultado é essencial para a Capital ter acesso a linhas de crédito nacionais e internacionais Foto: Giulian Serafim/PMPA .(Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

Pelo segundo ano consecutivo, Porto Alegre recebeu nota A+ no índice de Capag (Capacidade de Pagamento) do Tesouro Nacional, o mais alto nível da avaliação. O resultado é essencial para a Capital ter acesso a linhas de crédito nacionais e internacionais, com garantia da União, importantes para a reconstrução da cidade após as enchentes.

“A nota A+ foi fundamental para garantir a confiança dos credores e viabilizar os financiamentos. Esse reconhecimento do Tesouro Nacional é fruto do esforço realizado pelo município para manter as finanças saudáveis, mesmo em um cenário desafiador provocado pelas enchentes de 2024”, explica a secretária Ana Pellini.

A nota A+ considera três indicadores: endividamento, poupança corrente e liquidez relativa. Além de assegurar o pagamento de servidores e fornecedores em dia, o bom desempenho fiscal permite à prefeitura acessar recursos importantes para obras, infraestrutura urbana e serviços públicos essenciais.

2025-06-24