Porto Alegre Porto Alegre ocupa o décimo lugar dentre as capitais no desempenho da internet residencial de banda larga

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2024

Ranking tem por base avaliações trimestrais da qualidade na transmissão de dados. (Foto: Freepik)

Dados do ranking trimestral “Minha Conexão” apontam Porto Alegre com a décima capital com melhor desempenho em internet residencial de banda larga na Região Sul do País, com velocidade média de 170,34 megabits por segundo (mbps). A cidade mais bem classificada, no entanto, é Tucunduva (Noroeste), com índice de 484,99 mbps.

Na análise por unidades federativas, o Rio Grande do Sul apresentou durante o período uma queda de 10,1% na qualidade da internet fixa no terceiro trimestre deste ano – a média foi de 133,7 mbps, contra 148,68 nos três meses anteriores. Com isso, o Estado caiu do 14º para o 16º lugar classificação – no mesmo período, a velocidade média do Brasil foi de 219,51 mbps.

Ao menos 18 municípios gaúchos possuem média superior à essa qualidade de conexão verificada em território nacional como um todo. Já a cidade com a pior performance de internet no Estado é Jaquirana (Região Nordeste), com 15,81 Mbps. Confira, a seguir, o ranking no Rio Grande do Sul:

– 1º) Tucunduva — 484,99 mbps.

– 2º) Santa Maria do Herval — 448,40 mbps.

– 3º) Cidreira — 369,43 mbps.

– 4º) Bom Retiro do Sul — 336,56 mbps.

– 5º) Parobé — 334,11 mbps.

– 6º) Roca Sales — 320,48 mbps.

– 7º) Dom Feliciano — 289,59 mbps.

– 8º) Cerro Grande do Sul — 274,59 mbps.

– 9º) Torres — 262,41 mbps.

– 10º) Canela — 260,75 mbps.

De acordo com os responsáveis pelo estudo, o objetivo do ranking é apontar de forma transparente e imparcial os índices de internet de provedores e municípios do Brasil. Para participar, as operadoras e as cidades devem ter pelo menos 30 testes de velocidade no período.

A mais recente atualização foi realizada no dia 11 de outubro, por meio de dados de testes de conexão residencial realizados entre julho e setembro em todo o País. No total, foram analisados 2,2 milhões de medições de velocidade no trimestre.

Ranking capitais

– 1º) Goiânia – 256.93 – mbps.

– 2º) Porto Velho – 249.20 mbps.

– 3º) Cuiabá – 230.05 mbps.

– 4º) Rio Branco – 222.65 mbps.

– 5º) Manaus – 196.90 mbps.

– 6º) Palmas – 185.25 mbps.

– 7º) São Luís – 184.79 mbps.

– 8º) Belo Horizonte – 182.54 mbps.

– 9º) Macapá – 170.94 mbps.

– 10º) Porto Alegre – 170.34 mbps.

– 11º) Teresina – 164.79 mbps.

– 12º) Campo Grande – 164.22 mbps.

– 13º) Brasília – 161.14 mbps.

– 14º) Curitiba – 155.09 mbps.

– 15º) Florianópolis – 153.08 mbps.

– 16º) Vitoria – 150.79 mbps.

– 17º) Belém – 149.19 mbps.

– 18º) Boa Vista – 146.48 mbps.

– 19º) Fortaleza – 145.98 mbps.

– 20º) São Paulo – 143.50 mbps.

– 21º) Aracaju – 127.2 mbps.

– 22º) Natal – 113.96 mbps.

– 23º) Rio De Janeiro – 111.6 mbps.

– 24º) João Pessoa – 104.8 mbps.

– 25º) Salvador – 99.49 mbps.

– 26º) Recife – 99.33 mbps.

– 27º) Maceió – 98.55 mbps.

(Marcello Campos)

2024-11-27